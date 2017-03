Heiss unterm Goschdyym: «Bitte kai Sex, es isch doch Fasnacht!»

«Wenn de wiiter blöd tuesch, chasch es vergässe mit em Sex!» So was ist natürlich ein Schuss vor den Bug und der noch recht junge Mann schwankt etwas in seinen Zoggeli. Zwar kommen an diesem Fasnachtsmäntig nicht wirklich Frühlingsgefühle auf, aber wer den Schaden hat – keinen Sex –, der muss für den Spott nicht sorgen. So bekommt unser Mann vor der Rio Bar sofort Tipps von einem «wilden Ziigli», wahrscheinlich vom Land: «Da sind wir viel wilder, bei uns klappt das so oder so. Proscht!» Ob es bei soviel Promille um halb sechs Uhr abends wirklich so wild zu und hergehen wird, wie die beiden Teenie-Jungs behaupten, bleibt dahingestellt.

Drei Dääg Ausnahmezustand

Während sich die Fasnacht als Gegengift zum frivolen Karneval im deutschen Nachbarland versteht, so meinte einer meiner früheren Bosse, ein gestandener Familienvater und im internationalen Marketing tätig: «Du kannst dir gar nicht vorstellen, was an der Fasnacht alles so abgeht. Da kommt zu später Stunde einiges zusammen.» Der Spruch aus unzähligen Ami-Filmen liegt nahe: «Was in Las Vegas geschieht, bleibt in Vegas.» Vielleicht gehen die Fasnächtler nicht ganz so weit, dass gleich an der Fasnacht bleiben muss, was dort geschieht. Aber, wie schon gesagt, es kann ganz schön abgehen und nicht nur auf die romantische Tour.

So interessiert in den Kellern rund um das Gerbergässlein zu später Stunde die vornehme Ansicht – unter anderem des Comités –, dass Fasnacht eben nicht Karneval sei, niemanden mehr. Unter Larve und Goschdyym brodeln fleischliche Gelüste. Und diese Lust wird natürlich auch lautstark geäussert. Manch gestandener oder besser: schwankender Fasnächtler wirft sich in die Arme der nächsten Fasnächtlerin und brüllt seine Bedürfnisse mehr oder weniger direkt hinaus. Drei Tage Ausnahmezustand laden zu Eskapaden ein, führen dazu, dass die Maske – pardon, die Larve natürlich – fällt.

Nur nicht unvornehm

Je nobler das Kostüm muss also nicht bedeuten, dass Nobilität auch drin steckt: Da ist eine gewisse Trommelgruppe, die traditionell und kollektiv und natürlich trommelnd die Kurve im Kleinbasel macht und im ersten Stock verschwindet. Auch die kleinen, und doch etwas romantischeren Ausrutscher gibt es trotz Märschen, trotz fasnächtlichem Terminplan. «Wir haben eine Runde gedreht», nennt sich das dann, irgendwo zwischen Tür und Angel in einer Grossbasler Beiz morgens um fünf Uhr aufgeschnappt. Schliesslich ist Fasnacht auch Komplizenschaft. In einer Clique bleibt nicht allzu viel verborgen. Eine Lehrerin, sie pfeift in einem der grösseren Stammvereine, erklärt: «Das ist wie bei allem Menschlichen, bei uns gibt es Affären und Liebschaften. Und manche gehen dann halt nicht lange. Darüber spricht man aber lieber nicht. Aber viel Klatsch gibt es schon.»

Während der Fasnacht könne der Alkohol die Fasnacht schon erhitzen, da gebe es doch auch Szenen die daneben sind. «Nur weil ich alleine lebe, meinen manchmal gewisse Typen schon sie könnten mich anbaggern. Das ist natürlich nicht so toll.» Sie selbst zögert, gefragt, ob es sie an der Fasnacht nicht auch schon gejuckt habe.

Schliesslich erklärt sie, man komme an den «drey scheenste Dääg» den Leuten schon nahe, aber eine «Fasnachtsaffäre» habe sie noch nie gehabt. «Ausschliessen würde ich das jetzt aber nur wegen der Fasnacht auch nicht.» Am Ende hofft man mit dem jungen Mann vor der Rio Bar, es komme nicht zum Schlimmsten. Und wünscht den anderen Fasnächtlern einen weniger verklemmten Umgang mit den fleischlichen Gelüsten. Ob nun mit oder ohne Goschdyym.