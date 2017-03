Jetzt wissen wir es: So wird das Fasnachtswetter 2017!

Eine Fasnacht ohne Thermounterhose oder Faserpelz, stattdessen Unterhose unterm Kostüm: Was für ein Traum. Das gab es das letzte Mal so richtig im Jahr 2011. Damals waren die Kostümierten so dünn wie selten, denn bei Temperaturen von über 20 Grad war Schwitzerei angesagt. Aber so wird es dieses Jahr nicht. Immerhin verkleidet sich Frau Fasnacht auch nicht als Frau Holle, denn die richtig dicken, legendären Schneewehen können getrost im Jahr 2006 bleiben.

Heute Mittwoch, 1. März, beginnt der meteorologische Frühling. Aber das kümmert uns nicht, denn unser Wettermeister Jörg Kachelmann sagt schliesslich immer: Dieser Begriff ist etwa so verwandt mit der Meteorologie wie ein Fasnächtler, der am Morgestraich morgens um 3.58 Uhr laut «Basel Helau» über den Barfi riefe. Aber spannen wir Sie nicht länger auf die Folter.

So wird das Fasnachtswetter: Vielleicht sauglatt, aber nicht eisglatt

Frau Fasnacht kriegt keine Wallungen. ©Keystone

Die gute Nachricht: Kein Glatteis, kein Schneesturm und es wird auch nicht uhuere chalt.

Kein Glatteis, kein Schneesturm und es wird auch nicht uhuere chalt. Die weniger gute Nachricht: Immer wieder Schifferei und Wind, dazu einstellige Temperaturen.

Vielleicht ist das ja auch eine gute Nachricht für die Menschen unter den Larven. Frühlingshafte 23 Grad wären ja auch eine Möglichkeit, um uns zu einem unangenehm berührten Volk von Schwitzern zu machen.

Es sind aber doch noch ein paar Tage bis zum Morgestraich und entsprechend gibt es noch Unsicherheiten, aber im Moment sieht es für alle Fasnachtstage nach wechselhaftem Aprilwetter aus. Mit viel Wind und einer Wettersuppe mit wildem Wechsel zwischen Aufhellungen, schwarzen Wolken und Schiff und dann beginnt die Sache wieder von vorne. Das Ganze bei Temperaturen von meist zwischen 2 und 7 Grad, bei längeren Aufhellungen kann es auch ein bitzeli drüber sein.

Zieh den Faserpelz an – und sitz in die Beiz

Es war einmal: Hitzefasnacht 2011, schwitzend in der Dämmerung. ©Keystone

Das heisst also für den gestandenen Fasnächtler: Tendenziell längere Zwischenstopps in der Beiz. Ganz praktisch, wenn einem der Wind den Kübel um die Hüfte reisst und das Piccolo zur tropfenden Dachrinne wird. Von Regenschirmen sei dennoch abzuraten, die stören in der Druggedde doch nur. Für die sensiblen empfiehlt sich ein Pellerinchen oder irgendwas mit Kapuze. Die Aktiven kümmert das eh nur so halbwegs, denn Fasnacht findet draussen statt und überhaupt gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Oder so.

Mehr zum Wetter – und natürlich die präzisen Echtzeitdaten – gibt es jederzeit im Wetterdienst von barfi.ch, dem exaktesten Online-Wetter der gesamten Region Basel. Sie können das Ganze aber auch selber verfolgen auf den Vorhersagen XL von Jörg Kachelmann für Basel – das sind die Vorhersagen, also Linien der verschiedenen Modelle. Damit sind die Vorhersagen sicherer als wenn es um Chruut und Rüebli eines x beliebigen Wetterdienstes geht.

