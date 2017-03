Keine Blaulicht-Fasnacht 2017 – trotz Schlägereien und zu viel Alkohol

Die Fasnacht 2017 wird nicht als Blaulicht-Fasnacht in die Geschichte eingehen. Die Polizei meldet sogar eine verhältnismässig ruhige Situation – obwohl am Montag und am Dienstag abertausende Menschen durch die Innenstadt drängten und Unmengen von Alkohol verschlangen.

So waren Trinkvorfälle der häufigste Grund, weshalb mit Blaulicht ausgerückt werden musste. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt hatte am Montagnachmittag vier, in der Nacht auf Dienstag zehn Einsätze zu leisten, die mit der Fasnacht zusammenhingen.

Sanität musste wegen Alkohol ausrücken

Oft hatten die Patienten ihre Trinkfestigkeit tüchtig überschätzt, wie die Polizei bereits gestern meldete. Per heute Mittwoch ist die Zahl der Vorfälle angewachsen: Die Sanität der Rettung Basel-Stadt hatte bis Sonnenaufgang am Mittwoch 29 Einsätze zu leisten, die mit der Fasnacht zusammenhingen.

Viele davon waren auf die Folgen eines übermässigen Alkoholgenusses zurückzuführen, bei anderen waren Stürze oder medizinische Probleme die Auslöser. Insgesamt kam es damit zu 43 gemeldeten Einsätzen der Sanität vom Morgestraich-Mäntig bis zum Mittwochmorgen.

Polizei griff bei Schlägereien ein

Die Polizei war vor allem wegen Gewaltvorfällen gefragt. Die Polizei wurde während der ersten zwei Fasnachtstage immer wieder zu kleineren Schlägereien und Streitigkeiten gerufen. Dort, wo sie die Streithähne noch antraf, konnte sie beruhigend und schlichtend eingreifen. In einer Mitteilung schreiben die Sicherheitskräfte von «einer Handvoll Schlägereien» in der Nacht auf heute Mittwoch.

Bewährt habe sich dafür der Kinder-Badge, den die Polizei auf Wachen und Posten abgab. Dank ihm konnten gerade am Dienstag-Nachmittag im Rahmen der Kinderfasnacht immer wieder «verloren gegangene» Binggis rasch ihren Begleitpersonen zugeführt werden; nur bei vier habe es etwas länger gedauert. Die Kinder wurden von Fachpersonen betreut.