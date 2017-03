Live: Dr Cortège am Mändig

Das Nachmittagsprogramm des Fasnachtsmändig läuft jetzt so richtig an. Um 14 Uhr beginnt der Cortège, das grosse Schaulaufen aller Vereine, ob Clique, Guggemuusig oder Wagen. Das Wetter ist nicht besonders stabil, es regnet leicht und es ist windig, was vor allem auf der Mittleren Brücke und auf der Wettsteinbrücke anstrengend werden kann.

Davon lässt sich natürlich ein echter Fasnächtler nicht abhalten. Der Cortège verspricht einige bissige Sujets, die unter die Haut gehen. Aber obwohl die Themenwahl auf den ersten Blick düster erscheinen mag, so ist sie doch durch die Basler Fasnacht bestimmt: Und das heisst, mit frischer Ironie, sattem Biss und der gehörigen Portion Fröhlichkeit.

Barfi.ch berichtet live von der Basler Fasnacht – vom Morgestraich bis zum Ändstreich. Und do bisch voll drbyy: