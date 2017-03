Was ist das für ein trauriges Cortège-Wetter, lieber Petrus?

Ein Montags-Cortège im strömenden Regen, überall Pellerinen und Regenschirme: Das hat die Fasnacht schon lange nicht mehr so erlebt. Während am Cortège die Räppli zu Pappmaché werden, nimmt das Interesse an den Cliquenkellern zu. Barfi.ch berichtet live vom Montagnachmittag.