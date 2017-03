Sie wollen die Basler Fasnacht überleben? Dann lesen Sie das jetzt. Ernsthaft.

Hey, there's an international version of this (English). Want to give it a try? Click here!

Die Fasnacht ist heilig. Punkt. Vielleicht heisst sie ja ähnlich, wie das, was Sie von ihrem Heimatdorf oder irgendeinem Urlaub in Brasilien oder Italien noch als Karneval, Fasching, Fasnet oder was auch immer kennen. Aber die Fasnacht hier ist komplett anders. Kein Wunder, es ist auch die Basler Fasnacht.

Wollen Sie nicht den heiligen Zorn der Fasnächtler auf sich ziehen – und davon gehen wir aus, denn deren Rache wird schlimmer sein als die Montezumas –, dann halten Sie sich strikt an die folgenden Regeln. Natürlich können Sie auch die freundlich formulierten Hinweise des Fasnachts-Comités lesen. Oder sich durch langatmige, aber nichtssagende Texte auf Touristen- und anderen Erklär-Plattformen lesen. Aber das hier ist die ungeschönte Wahrheit. Jeder Fasnächtler kann Ihnen das mit äusserstem Nachdruck bestätigen.

Der ultimative Survival-Guide von barfi.ch für die Basler Fasnacht:

1. Seien Sie stark. Bleiben Sie der Innenstadt einfach fern.

Der Basler Fasnächtler ist gerne unter seinesgleichen. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen gleichen Namens wirft er sich nicht für ein Publikum ins Kostüm. Man könnte auch sagen: Er verkleidet sich nicht zum Spass. Ja, es gibt am Montag und Mittwoch den Cortège, wo unbedarfte Zuschauer am Strassenrand stehen dürfen, um sich das ganze in Form einer lustigen Parade ansehen zu können. Aber danach dürfen Sie wieder gehen. Wirklich. Man sieht Sie hier nicht gerne. Denn Sie stehen nur im Weg herum. Oder noch schlimmer: Vielleicht sind Sie stark alkoholisiert und registrieren diese besondere Atmosphäre der Stadt gar nicht. Vielleicht glauben Sie, das sei eine grosse Party, es gehe ums Feiern. Falsch. Drehen Sie einfach um und gehen Sie nach Hause. Es braucht Sie hier nicht. Der Fasnächtler vergnügt sich mit sich selbst. Dafür braucht er keine auswärtigen Banausen, die ihm applaudieren.

2. Nun gut, Sie hören wahrscheinlich eh nicht auf uns. Deshalb Regel zwei: Schauen. Nicht anfassen!

Klingt banal und ist ja auch logisch, wie in jedem Museum. Auch an der Fasnacht gilt: Hände weg von allem, was bunt, lustig, laut oder gross ist und überhaupt Lust auf Anfassen macht. Der Fasnächtler mag es nicht, berührt zu werden. In keiner Form. Ja, er mag selbst berühren, er mag sie umarmen, vielleicht bis in die Unterwäsche hinein mit Räppli – Räppli! Nicht Konfetti! – stopfen und Ihnen danach eine Rose oder eine Orange überreichen. Aber für Sie gilt: Finger weg. Abgesehen davon ist noch lange nicht garantiert, dass wer Brüste hat, auch eine Frau ist. Denn der Fasnächtler liebt Travestie. Das Jahr durch mag er ein chauvinistischer Holzklotz sein, an der Fasnacht stürzt er sich in ausgestopften BH und fulminante Frauenkleider. Fragen Sie nicht warum. Es ist einfach so.

3. Nein, ehrlich: Fragen Sie nicht, warum. Es ist einfach so.

Fragen Sie in Ihrer hoffnungslosen Naivität einfach nicht, was die Fasnächtler hier genau machen. Sie werden nur dumme Sprüche ernten. Zu recht: Denn Sie können nicht wissen, warum die Menschen hier Flöte spielen oder Trommeln tragen, und Sie werden es auch nie erfahren, weil Sie kein Basler sind. Halten Sie sich einfach an die einfache Losung: Ich weiss, dass ich nichts weiss. So kommen Sie einigermassen galant durch: Man trägt Plakette. Man liest keine Räppli vom Boden auf. Und man wirft erst recht keine Räppli und schon gar keine anderen Dinge auf aktive Fasnächtler. Dieser «man» liegt auch goldrichtig, es sei denn, Sie wollen plötzlich von einer Schar wandschrankartiger Vorträbler umringt sein.

4. Wenn wir schon dabei sind: Maske heisst hier Larve. Larven sind heilig.

Die vielzitierte Legende, dass die Fasnacht mit marschierendem Militär zu tun habe, ist natürlich Unsinn. Eher handelt es sich in Basel – ausgerechnet im säkulären, protestantischen Basel – um eine wahrhaft quasireligiöse Angelegenheit, die schlicht Überreste des Militärtrommelns und damit der Märsche assimiliert hat. Die Larventräger, vulgo: die Aktiven, sind daher heilig. Sie sind die schwelgenden, in innerer Glückseligkeit versinkenden Hohepriester der Frau Fasnacht, der Personifikation ihrer «scheenschte drey Dääg». «Scheen» heisst auf Baseldeutsch «schön» und meint genau das: Das Erhabene, eine Liebe mit unendlich tief empfundener Hingabe. Ehren Sie also die Kostümierten, blitzen Sie Ihnen mit ihren Smartphone-Kameras nicht ins Gesicht, respektieren Sie das durch kleinste Augenschlitze massiv eingeschränkte Gesichtsfeld und vor allem: halten Sie ausreichend Abstand. Es sei denn, Sie wollen von einem gewaltigen Stammverein überrollt werden, ein paar Schläge vom Stock des Tambourmajors einfangen oder ein paar Trommeln um die Beine geschlagen kriegen. Alles unbeabsichtigt. Aber mal ehrlich: Was waren Sie auch so unaufmerksam, nicht auf das Anstupsen des Vortrabs zu reagieren?

5. Trinken Sie. Trinken Sie viel, wenn Ihnen danach ist. Aber wagen Sie es ja nicht, besoffen zu sein!

Wie bei jeder Religion gehören Zucht und Ordnung dazu, aber auch die Meditation, die Askese. An der Fasnacht wird getrunken. Gebechert, so richtig heftig, literweise, denn der Fasnächtler muss sich zwecks steter Hydration und Erreichen ultimativer Glückseligkeit konstant Alkohol zuführen. Bier ist ein Grundnahrungsmittel und Weisswein genau so wie das gelegentliche Bleikügeli im Tank. Aber halten Sie selbst sich im Zaum: Wer besoffen und seiner Sinne beraubt durch die Gassen stolpert, lallt und brüllt und sich nicht mehr zu benehmen weiss, der hat an dieser Fasnacht nichts verloren. Das hier ist keine Party. Wir sind hier nicht im Schwoobeland und meinetwegen auch nicht in Luzern. Das ist hier die Basler Fasnacht. Hier wird geschwelgt, genossen, angehimmelt und sich ein bisschen gehen gelassen. Aber wenns heisst «Ystooh!», dann wird gefälligst eingestanden und nicht noch ein Bier bestellt.

6. Freundschaft schliessen ist in Ordnung. Kommen Sie aber gar nicht erst auf die Idee, sich zu verbrüdern. Sie rennen gegen eine Wand.

Respekt. Das ist, was der aktive Fasnächtler vom Passiven einfordert. Denn der Fasnächtler hat das ganze Jahr durch geübt oder an seinem Grälleligranz mit hunderttausend Perlen und kilometerweise Tüll gebastelt. Oder er hat sich durch hundert Übungsstunden mit Anwesenheitspflicht im Stammverein gequält. Diese Fasnacht ist also sein Höhepunkt und nicht der Ihrige. Respektieren Sie das. Glauben Sie nicht, dass Sie sich einfach unter die Aktiven mischen können. Und wagen Sie es schon gar nicht, standeswidrig zu flirten. Wer zum Zuschauer- oder noch schlimmer: zum Partyvolk gehört, hat hier nicht mit Fasnächtlern anzubandeln. Es wäre auch unmöglich, denn so nah Sie vielleicht einem gigantischen Zug aus Guggemusig oder Tambouren kommen mögen, so weit entfernt davon sind Sie. Es sind keine Welten, es sind Universen die Sie, die Uneingeweihten, von Frau Fasnachts Eingeweihten trennen. Respektieren Sie das. Und vielleicht erwählt Sie dann doch ein übermütiger Verkleideter zum Kuss. Was Sie übrigens unter Ihresgleichen treiben, ist uns wiederum ziemlich egal. Hauptsache, es beeinträchtigt die Aktiven nicht.

7. Befolgen Sie einfach diese paar Regeln und Sie werden überleben.

Die Fasnacht soll für uns alle schön sein, für Zuschauer aus fernen Ländern genau so wie für die Einheimischen, die das ganze Jahr hindurch darauf hinfiebern. Aber machen wir uns nichts vor: Hier treffen komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Feierlaune und Partystimmung in Ehren: Wo eine dermassen stark verwurzelte und gelebte Kultur wie an der Basler Fasnacht existiert, sollen die Gepflogenheiten berücksichtigt werden. Natürlich zieht ein Anlass dieser Grössenordnung, dieser Einzigartigkeit Touristen an. Das freut nicht nur Hoteliers und Tourismusbüros und das Stadtmarketing, sondern natürlich auch die Fasnächtler. Aufmerksamkeit ist Wertschätzung. Unglücklich aber, wenn die Welten aufeinander prallen. Und noch unglücklicher, wer diese Fasnacht mit irgendeinem anderen Anlass gleichen oder ähnlichen Namens verwechselt. Dann löscht es auch dem gemässigsten Basler Fasnächtler ab – und zwar schneller als das Licht am Morgestraich.

Welche Regeln müssen Ihrer Meinung nach an der Fasnacht befolgt werden? Hier geht es zur Facebook-Diskussion!