Tipps und Tricks für den Chienbäse-Umzug

Beste Plätze, um das Spektakel zu beobachten

Achtung: Auch wenn die Versuchung gross ist, die lodernden Besen und Wagen aus der Nähe zu bestaunen, empfiehlt es sich nicht, mit Kindern in der Rathausstrasse zu stehen. Denn dort sind die Temperaturen am höchsten und keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden. Am besten sucht man sich einen Platz auf dem letzten Drittel der Umzugsstrecke (google.maps: Orisbach/Rosenstrasse), da dort der Menschenandrang am kleinsten und genügend Platz vorhanden ist. Nehmen Sie Ihre Kinder nie auf die Schultern, da in dieser Höhe die Hitze des Feuers grösser ist.

Leicht entflammbare Kleidung vermeiden

Die Veranstalter empfehlen, keine leicht entzündliche Kleidung zu tragen. Auch sonst sollten die «schönen» Kleider besser im Schrank bleiben, da die umherfliegenden Funken die Klamotten beschädigen können.

Wetter: Na ja...

Für die Zeit des Umzugs sind die Wetterfrösche nicht allzu optimistisch. Einige trockene Abschnitte durch den Tag sind nicht ausgeschlossen, für den Abend sollte man aber die Regenjacke einpacken. Achtung: Keine Schirme benutzen.

An- und Rückreise

Aufgrund des hohen Besucherandrangs am «Chienbäse» fahren diverse Extra-Züge nach Liestal und wieder zurück nach Basel.

Die Abfahrtszeiten der Zusatzverbindungen von Basel nach Liestal:

17.44 Uhr

18.01 Uhr

18:15 Uhr

Die Abfahrtszeiten der Zusatzverbindungen nach dem Umzug für die Rückkehr nach Basel:

20.50 Uhr

21.06 Uhr

21.18 Uhr

Bis auf den Direkt-Zug um 21.06 Uhr halten alle Extrazüge in Frenkendorf, Pratteln und Muttenz. In den Extra- und Nachtzügen sind die regulären Zugtickets gültig.

Die Extrafahrten der regionalen Buslinien finden Sie in der Bilder-Galerie.