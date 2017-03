Tipps und Tricks für den Morgestraich

An jenen Tagen, wo ein «Banküberfall» etwas ganz anderes bedeutet, wo man mit dem Rollator-Rösli noch spätnachts durch die Gassen ziehen kann und die «Touristen» so gar keine sind, wo modische wie auch andere Grundgesetze ausser Kraft gesetzt werden, da tut Orientierung not. Nicht verzagen! Denn barfi hat zum Glück die offizielle Liste mit den 50 Dingen, die man an der Fasnacht erlebt und getan haben muss: