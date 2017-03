Unerbittlich tickt die Fasnachtsuhr; aber es isch jo no gar nyt fertig!

Gut, das Zugs-Gosdym für den Montag und den Mittwoch ist natürlich fertig. Brav hängt es vom Kleiderbügel und harrt der Dinge, die da kommen sollen. Auch die dazugehörige Larve ist angepasst, nur braucht es noch ein bisschen Schaumgummi unter dem Helm, das drückt non e weeneli. Ist noch Schaumgummi da?

Wo haben wir den Schaumgummi letztes Jahr versorgt?

Alles auf dem Estrich, alles im Keller, zusammen mit den Larven und Fetzen für den Morgestraich und jenen für den Zyschtig – sowie mit den Batterien für die Kopf-Ladäärnli, den Glühbirnchen, dem ganzen Kabelsalat, der dazu gehört – etcetera, etcetera...

Also wird der Gang durchs Stäägehuus angetreten, es wird nicht der letzte sein, bevor der Mäntig endlich, endlich da ist, schweren Schrittes, aber durchaus hoffnungsfroh. Es habe dort oben auch noch einen Sack mit Zipfelkäppli, Pfyfferhändsche und Waggis-Sogge, hat uns die Freundin als Botschaft mit auf den Weg gegeben: «Aber bitte richte dort oben nicht wieder so ein Chaos an wie letztes Jahr. Bis Ostern hat das Aufräumen gedauert». Zur guten Hoffnung gesellen sich nun also auch noch ein schlechtes Gewissen sowie gute Vorsätze; verdeggel.

Aber es ist doch schon Freitagabend, zwei ganze Nächte noch, dann jene kurze vor dem Morgestraich. Wie soll man da noch ruhig und systematisch vorgehen können?

Wir reissen den ersten Kasten im Estrich auf. Schon fliegt uns die halbe Fasnacht vom letzten Jahr entgegen. Dr Waggis für den Zyschtig ist jedenfalls da, aber die Perücke wackelt, das wollten wir doch letztes Jahr nach der Fasnacht richten....

Und der Morgestraich-Pirat. Alles prima. Nur das Kopfladäärnli will nicht. Wir stecken eine neue Batterie rein. Nichts! Es muss also an der Glühbirnchen liegen. Ojeh. Keine mehr im Haus. Oder sind es vielleicht die Kabel? Haben wir noch Kabel? Wo ist die Heissleim-Pistole?

Unten sitzt die Freundin grimmig am Tisch und näht Gleggli an einen Ueli, der sie nicht mehr alle hat.

Wir schildern der Freundin unsere Einkaufspläne für den morgigen Samstag: «Ich muss noch zum Lachenmeier und zum Tschopp, dann muss ich noch an den Dreispitz, in d Rhybrugg... Und haben wir noch etwas gegen Magenbrennen? Wie steht es mit den Alka Seltzern? Augentropfen braucht es manchmal auch?»

Ungerührt schaut sie von ihrer Näharbeit auf und sagt prononciert: «Du musst dann noch zum Presser. Ich brauche eine Hampfle goldige Ueli-Gleggli, sieben von den kleinen, sie kosten einen Franken, acht von den grossen, die kosten 1.80. Aber schreibs Dir bitte auf und bring mir nicht wieder das Falsche...»

Der Einkaufszettel für den morgigen Samstag wird immer länger – und, ah ja, zwei Flaschen Single Malt für die Flachmänner brauchen wir noch und Papier-Naasdyechli und eine Rosette für den Zytischgswaggis.

Morgen werden wir sie alle antreffen. Den Sicherheitsdirektor, der auch noch konventionelle Gliehbiirli für seine Kopfladäärne braucht, was in einer LED-Welt nicht ganz einfach ist; den Werni, der noch einen Kopf lackieren muss; den Vordrääbler Timmy, der seine weissen Glacé-Händsche von letzten Jahr nicht mehr findet; s Lisettli, das unbedingt eine neue Halskrause braucht, weil der Toni sein Junteressly auf die alte gestellt hat, im Keller unten, wo die Fasnacht wohnt. Wir treffen Ursula mit einer Kiste Gewürtraminer und Bummi schleppt fünf Flaschen Zwetschgenwasser für den Luz und s Rosemarie will ihrem Dummpeter noch rote Bäggli malen, dafür benötigt sie noch einen ganz feinen Pinsel...

Mehr als ein Jahr hätten wir für das alles Zeit gehabt, doch alles haben wir auf dieses Wochenende verschoben, das schlimmste Weekend des Jahres.

Uff. Wenn Frau Fasnacht vor der Türe steht, ist alles auf den Beinen. Torschlusspanik schüttelt die alte Stadt. So muss es ein. Denn sonst würde etwas nicht stimmen. Basel vibriert, bis in seine letzte Zelle hinein. Adie zämme, mer gsehn is uf dr Gass!

