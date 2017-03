Was ist das für ein trauriges Cortège-Wetter, lieber Petrus?

Man hätte es ja ahnen können. Die Wetterprognosen waren alles andere als freundlich für den Morgestraich-Mändig. Aber das? Es schifft in Strömen, und zwar richtig. Wer ohne Dach über dem Kopf oder eben Wagen raus musste, quält sich in der Nässe über die Cortège-Route, vorbei an Zuschauern unter Kapuzen und Regenschirmen. Die Stimmung ist verhältnismässig gut, aber lange hält man es an der Route nicht aus.

Das Heil in der Beiz

Regenschirm und ganz viel Pappe, äh: Räppli. ©J.Egli

Es ist ja nicht so, dass einem der Regen komplett von der Strasse fegen würde. Aber gefühlt stehen wir kurz davor. Wobei, gefühlt ist noch schnell bei solchem Regenwetter an einem Cortège, den man eigentlich sowieso viel lieber im Trockenen angeschaut hätte. Aber: Ein wackerer Fasnächtler lässt sich von nichts aufhalten, erst recht nicht mit der Aussicht darauf, sich nachher in der Beiz aufwärmen zu können.

Nass bis in die Abendstunden

Dieses Kreuz mit der Wolkendecke! ©J.Egli

Überall also Pellerinen und es verspricht nicht, besser zu werden, das Wetter. Zumindest nicht heute: Laut Wetterprognose von barfi.ch hält der Regen noch bis in die Nacht an. Vielleicht nicht gerade in dieser Menge wie jetzt am Cortège, aber immer noch ausreichend nass. Aber sehen wir es positiv, wie es an der Fasnacht auch gesehen werden soll: Es ist wenigstens nicht bitterkalt. Erst in den späten Stunden des Montags, wenn der Wind wieder kommt, hört es langsam auf zu regnen. Dafür bläst einem dann eine stramme Brise den Ton vom Piccolo und die Trommel um die Beine.

