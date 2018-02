Schmutziger Donnerstag: Fasnachtsbeginn in der Region

Donnerstag 8. Februar 2018

Allschwil

«Schmutzigä Donnschtig» Fasnachtsfeuer auf der Läubern, Fasnachtsauftakt in der Remise, im Mühlibachstenzer-Chäller und in den Beizen.

Oberwil

Um 19.30 Uhr wird - wie in den vergangenen Jahren - die Fasnacht beim Sprützehüsli eingeläutet. Auch in diesem Jahr wieder mit dabei «Sans Gene-Strizzi» und die Clairongarde der Feuerwehr Oberwil.

Therwil

Feissdunstig Maskentreiben in den Beizen

Freitag 9. Februar 2018

Frenkendorf

"S'Drummeli vo Fränkedorf": Auch im 2018 wird wieder getrommelt und gepfiffen, "schnitzelbänklet" (d Stächpalmä und dr Mässmogge) und Cabaret gespielt. Nach diesem Programm ist mit DJ White für Unterhaltung gesorgt.

Oberwil

Am Freitag kurz nach 10 Uhr heisst es für die Oberwiler Kindergärtner und Primarschüler: "YSTOH UND AB - ZMITTS DURCHS DORF!"

Reinach

"Rynacher Fasnacht - s'Vorspiel" ab 19.00

Reinach: Einsatz von Tramersatzbussen wegen Kinderfasnacht am Nachmittag

Samstag 10. Januar 2018

Ettingen

18 Uhr "linehoggede" in Cellos Scheune und weiteren Örtlichkeiten

Oberwil

Unter dem Sujet: "Chrüz und Quer" finden am 9. und 10. Hornig (Februar) 2018 wieder die zwei Vorfasnachts-Vorstellungen "FasnachtsGlöggli" statt, und dies bereits zum 7. Male. Eine perfekte Einstimmung auf die Schnäggen-Fasnacht.

Reinach

Ab 14.00 Uhr ist der grosse Reinacher Fasnachtsumzug, ab 17.00 Uhr findet Wagenausstellung entlang der Hauptstrasse statt und um 19.00 Uhr beginnt das Guggenkonzert

Lörrach

Lasser Gugge Explosion Lörrach

Sonntag 11. Januar 2018

Aesch

14.00 Uhr Umzug mit dem Böllerschuss. Nach dem Umzug werden sich alle Wagen im Dorf nochmals präsentieren. Ohne Lücke geht die Fasnacht am Sonntag weiter. Die Strasse bleibt belebt mit Barwagen, Wagenvernissage, und die Guggen die von Ort zu Ort ziehen und spielen. In den Beizen geht das Treiben wild umher.

Allschwil

Fasnachtsgottesdienst um halb elf Uhr am Morgen in der Dorfkirche, Morgenstreich um 17.00 Uhr, Fasnachtsumzug um 14.00 Uhr, Guggenkonzert um 19.00 Uhr vor der Dorfkirche.

Ettingen

14.30 Uhr Umzug entlang der Hauptstrasse. Abends findet die Beizenfasnacht mit Schnitzelbänken statt.

Oberwil

Ab 14.30 Uhr im Dorf. Guggenkonzert: 16.30 Uhr vor der Gemeinde. Bei schlechtem Wetter in der Halle. Ab 15.00 Uhr Barbetrieb mit DJ in dr Wehrlinhalle. Guggenauftritt in der Halle ab 17.30 Uhr. Ab 20.00 Uhr Tanz in der Halle mit den “Wolkenbruch”

Therwil

14 Uhr Fasnachtsumzug ab Kirchplatz. 16.30 Uhr Schnitzelbänke in den Beizen

Laufen

05.00 Uhr Morgenstreich im Städtli mit Guggenmusiken, Pfeifern und Tambouren. NEU: Anschliessend trifft mann sich auf dem Rathausplatz. 14.00 Uhr Umzug auf der offiziellen Umzugsroute (mit zwei Durchgängen). Nach dem Umzug können die Wagen auf der Umzugsroute angeschaut werden (grosse Wagenausstellung). 21.00 Uhr Endstreich der Pfluderi-Fäger-Clique Stamm vom Rathausplatz das Städtli durab. In der Nacht sind die Schnitzelbänggler unterwegs.

Lörrach

Am Lörracher Fasnachtsumzug verwandeln mehr als 3.000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus nah und fern die Stadt in ein einziges buntes und vielfältiges Fasnachtsparadies. Eröffnung des Narrendorfs um 11 Uhr, Guggenkonzerte am Alten Markt von 11 bis 12 Uhr, Umzug um 14 Uhr.

Rheinfelden

Traditioneller gemeinsamer Fasnachtsumzug über die Grenze zwischen beiden Rheinfelden mit über 3.000 Hästrägern in 60 Gruppen aus Deutschland und der Schweiz. Mit Wagen, Guggemusik und Konfetti.

Montag 12. Januar 2018

Aesch

Oobestraich 2018

Allschwil

Kinderumzug startet um 14.30 Uhr beim Restaurant Mühle. Anschliessend gibt es eine Kinderdisko in der Remise des Restaurant Landhaus. Allschwiler Dorfbänke ab 19.30 Uhr in den Allschwiler Beizen.

Laufen

13.30 Uhr Besammlung der Kinder beim Helye Platz (Museum). 14.00 Uhr Kinderumzug im Städtli auf der Route Helyeplatz-Städtzli-Rathausplatz (zweimal) begleitet von Pfeiffern und Guggenmusiken, anschliessend gratis Verpflegung der Kinder auf dem Rathausplatz. 19.00 Uhr Guggen-Gala auf dem Rathausplatz.

Therwil

14 Uhr Kinderumzug, anschliessend Kindermaskenball in der Mehrzweckhalle. 19 Uhr Guggenkonzert. 21 Uhr Fasnacht in den Beizen.

Dienstag 13. Februar 2018

Aesch

Schluuchete

Allschwil

Laternen-Ausstellung ab 9 Uhr auf dem Dorfplatz. Guggenmusik-Sternmarsch ab 10 Uhr auf dem Dorfplatz.

Ettingen

Guggenkonzert, Geminplatz, Gugger-Gugge Ettigä

Möhlin

Grosser Fasnachtsumzug mit Diversen Sujet-Wagen, Fussgruppen, Guggenmusiken und Tambourengruppen

Mittwoch 14. Februar 2018

Allschwil

Fasnachtsbeerdigung um 14 Uhr auf dem Dorfplatz.

Donnerstag 15. Februar 2018

Haltingen

Hemdglunkiumzug

Freitag 16. Februar 2018

Birsfelden

19 Uhr Fasnachtseröffnung im Restaurant Rebstock

Therwil

Kehrausball in der Mehrzweckhalle

Samstag 17. Februar 2018

Birsfelden

14.00 Uhr Fasnachts-Cortegé und danach Fasnachtsbetrieb in der Halle und Dorf-Beizen

Dornach

Der Umzug startet um 14.00 Uhr und anschliessend gibt es auf dem Museumsplatz ein grosses Konzert mit allen Guggen.

Pratteln

Ab 08.00 Uhr: Der Butz fährt aus. Ca. 11.00 Uhr: Der Butz auf dem Schmittiplatz. Ab 17.00 Uhr: "Schneemaa-Yyhorne, Bielserschüüre". Ab 18.30 Uhr: Sternmarsch diverser Guggen und Pfeiffer-/Tambouren Cliquen zum Fasnachtsauftakt der NSP/CB-Schnooger in der alten Dorfturnhalle.

Sonntag 18. Februar 2018

Arlesheim

Am Sonntagabend nach dem Aschermittwoch, am Abend vor dem Basler «Morgestraich», brennt auf dem Steinbruch das Fasnachtsfeuer. Zu diesem Brauch lädt die Säulizunft ein. Klöpfer werden gebraten, und beim Scheibenschlagen, auch «Sprängredlischiessen» genannt, hält man Holzscheibchen an einem Haselstecken ins Feuer, schiesst die brennenden Scheibchen vom Schlagbrett aus in die Nacht und begleitet sie mit frohen Sprüchen. Mit einem Fackelzug ins Dorf hinunter klingt die Arleser Fasnacht aus.

Liestal

13.45 Uhr Fasnachtsumzug ab Gitterli. 16.15 Uhr Guggenkonzert auf dem Zeughausplatz. 19.15 Uhr Chienbäse-Umzug ab Burg.

Muttenz

18.45 Uhr Abmarsch ab dem Fasnachtsfeuer bei der Mittleren Ruine auf dem Wartenberg. 19.30 Uhr Umzug ab Burggasse entlang der Hauptstrasse Baizenbetrieb rund um den Kirchplatz bis 02.00 Uhr

Weil am Rhein

Einer der größten Umzüge in Südbaden mit rund 5000 Hästrägern.

