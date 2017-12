D Giftschnaigge göhn 117 Joor zrugg

barfi.ch: Wie würdest du deine Clique beschreiben?

Ede (Drummeli-Verantwortlicher): Als Kleinbasler Clique wurden wir 1952 gegründet. In unserer internen Trommel- und Pfeifferschule bilden wir Erwachsene und Junge aus. Dies ermöglicht allen Anfängern, sofort am aktiven Fasnachtsleben teilnehmen zu können.



An welchen von euren Drummeli-Auftritten erinnerst du dich gerne zurück?

Oh, da gibt es viele, zum Beispiel noch im alten Küchlin, als wir den Ueli uraufgeführt haben, oder 2012 da waren wir mit dem HD-Soldat Läppli auf der Bühne und spielten die Kammeraden.



Weshalb sollte man das Drummeli 2018 gesehen haben?

So ein grosses und abwechslungsreiches Programm mit so vielen Highlights gibt es nur am Drummeli. Und natürlich wegen uns!



Was kannst du über euren Drummeli-Auftritt 2017 schon sagen?

Wir haben dieses Jahr eine Uraufführung und werden die Zuschauer in die Zeit um 1900 zurückversetzen.

www.giftschnaigge.ch

https://www.facebook.com/Giftschnaigge/

Drummeli 2016 – Dr Monty

Drummeli 2012 – Alte Kameraden

Drummeli 2014 – Dr Luuser

Die Drummeli Tickets sind bei Bider und Tanner im Online- und Offline-Shop erhältlich.

Hier geht gibt es einen ersten Einblick ins Programm 2018.