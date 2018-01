D Lälli macht eine jazzy Reise durch die Fasnachtsgeschichte

Barfi.ch: Wie würdest Du Deine Clique beschreiben? Was ist für Euch charakteristisch?

Simona (Obfrau): Historisch, traditionell und doch mit vielen jungen Mitgliedern, die innovative Ideen beisteuern. Wir, die Lälli-Clique 1902, sind eine der ältesten Stamm-Cliquen in Basel. Nach vielen Abspaltungen in den letzten hundert Jahren sind wir mittlerweile wieder ein grosser Haufen unterschiedlichster Charakteren. Dies macht das Cliquenleben stets unterhaltsam.

Unser ganzer Stolz ist und bleibt unsere grosse Pfeifer- und Trommelschule, welche von Jahr zu Jahr wächst.



Was gibt es für eine Anekdote aus Eurer Drummeli-Geschichte?

2016 haben wir uns dazu entschieden, ein sehr ehrgeiziges Projekt auf die Bühne zu stellen und einen Formationslauf zu präsentieren. Dafür brauchten wir eine bestimmte Anzahl von Pfeifern und Tambouren pro Abend. Nun fehlte uns aber an einem Abend ein Pfeifer und wir waren bereit, mit einem Loch in der Formation aufzutreten, als der Ersatztambour für diesen Abend spontan entschied, dieses Loch zu stopfen. Noch im Tambouren-Kostüm hat er sich während dem Einlaufen unter die Pfeifer gemischt, hat die Formation drei oder vier Mal abgelaufen, ist nach einem kurzen Kostümwechsel und mit einem Piccolo bewaffnet kurzerhand mit den Pfeifern auf die Bühne gegangen. Die Choreo hat er ohne Probleme hinbekommen.



Weshalb sollte man das Drummeli 2018 nicht verpassen?

Das Drummeli 2017 war ein Top-Jahrgang. Da muss man einfach nachlegen.



Was kannst du über euren Drummeli-Auftritt 2018 schon sagen?

Nach unserem Auftritt im 2016, bei dem wir viele Stunden in das Formationslaufen investiert haben, werden wir uns dieses Jahr auf eine Reise durch die jazzige Geschichte der Fasnacht begeben. Die dreifachen Saltos während dem Trommeln werden wir aber 2018 (noch) nicht schaffen!

www.laelli.ch/

www.facebook.com/laelliclique/

www.drummeli.ch/tickets