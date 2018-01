D Pfluderi verlassen ihre Komfortzone

Barfi.ch: Wie würdest Du Deine Clique beschreiben? Was ist für Euch charakteristisch?

Joël (Drummeli-Verantwortlicher): Den Pfluderi ist es wichtig, nicht nur eine gesellige Fasnacht zu verbringen, sondern auch das Familiäre und Kameradschaftliche das ganze Jahr über besonders zu pflegen. Diesen Pfluderi-Geist und auch die Fasnachtsvorfreude zelebrieren wir auf vielfältige Art.



Was gibt es für eine Anekdote aus Eurer Drummeli-Geschichte?

Wir haben uns nicht Aufgrund einer konkreten Idee, sondern lediglich aus dem Anreiz „eppis glatts uf d Bei z stelle“ zusammengefunden und entschlossen, den Drummeliauftritt zu planen. Kurz darauf wurde war uns klar, was uns gefallen würde. Obwohl unsere Idee nicht allen gefiel, liess man uns an der langen Leine, und mittlerweile sind die meisten mit viel Freude am Einstudieren des Auftritts.



Weshalb sollte man das Drummeli 2018 nicht verpassen?

Beim Drummeli sind es die einzelnen Cliquen, aus deren Feder ein grosser Teil des Dargebotenen kommt. Die Vorführung ist somit gespickt von vielfältiger, individueller Kreativität, die zu einem gewaltigen, bunten Feuerwerk zusammenkommt.



Was kannst du über euren Drummeli-Auftritt 2018 schon sagen?

Wir bewegen uns für diesen Auftritt aus unserer Komfortzone hinaus und haben uns ordentlich ins Zeug gelegt, damit nicht nur unsere gewohnten Klangerzeuger eines Drummeli Auftritts würdig klingen.

Und wenn das Publikum nur annähernd so begeistert ist, wie wir das schon seit geraumer Zeit sind, dann werden sie ganz bestimmt auf ihre Kosten kommen. Denn der bereits erwähnte Pfluderi-Geist hat seinen Weg auf die grosse Bühne gefunden.

www.pfluderi-basel.ch

www.drummeli.ch/tickets