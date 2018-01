Das Drummeli ziehts aufs Lande

Solche Fragen können nur Basel-Städter stellen. Das Drummeli jedoch bleibt nicht auf dem hohen Basler Fasnachts-Ross sitzen - das Drummeli geht aufs Lande: Einander begegnen statt vorverurteilen, gemeinsam anstossen statt einander abstossen.

In Liestal am Samstag, 20. Januar im Rahmen des regionalen Preistrommelns und Preispfeifens, in Wintersingen am Sonntag, 21. Januar nach dem Sonntags-Gottesdienst (wie es sich gehört!) wird eine Drummeli-Delegation von den lokalen Fasnächtlern begrüsst, um ein gemeinsames «Drummeli auf dem Lande» zu feiern - standesgemäss mit dem extra gebrauten «Drummeli-Bier».

Das Drummeli-Ensemble zeigt einen Anspieler aus dem Drummeli 2018 und ein exklusives «Drummeli auf dem Lande»-Rahmenstück.

Attraktiv auf jeder Ebene

«Drummeli auf dem Lande» sorgt für Geschichten über die Kantonsgrenzen hinweg sowie attraktive Bilder und Töne. Ob es zu einer BL- vs BS-Battle oder zu einer Verbrüderung kommt?

Herzlich laden wir Euch ein, in Liestal und/oder Wintersingen diesen erst- und einmaligen Anlass mitzuerleben.

«Drummeli auf dem Lande» ist ebenfalls die Gelegenheit, bei einem Drummeli-Bier nach dem Anlass mit dem Regisseur, SchauspielerInnen, Comité-Vertretern und weiteren Drummeli-Protagonisten ins Gespräch zu kommen, sie zu interviewen und den Drummeli-Groove 2018 zu spüren.

Samstag, 20. Januar in Liestal:

ca. 21.00-21.30, Engelsaal, Hotel Engel, Eingang beim Burgweg, Liestal,

im Rahmen des «Regionalen Preistrommelns und Preispfeifens», mit folgenden Beteiligten:

- Drummeli-Rahmen-Ensemble

- Trommler & Pfeifer aus dem Drummeli 2018 («Best Of Basler Fasnacht»)

- Trommler & Pfeifer aus Liestal («Best Of Liestaler Fasnacht»)

Sonntag, 21. Januar in Wintersingen:

ab 11.15, Wintersingen, «Cheesiplatz» (Im Graben 5)

mit folgenden Beteiligten:

- Drummeli-Rahmen-Ensemble

- Guggemusik Stachelbeeri, Basel

- Guggemusik Räbäschränzer, Wintersingen

Anschliessend Verpflegungsmöglichkeit mit gegrillten Würsten, Getränken und Drummeli-Bier.