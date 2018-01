Die Drummeli-Startliste auf einen Blick komplettiert

In den letzten Wochen haben einige Drummeli-Formationen die Möglichkeit wahrgenommen, sich auf barfi.ch vorzustellen. Es waren folgende:

Naarebaschi, Opti-Mischte, Märtplatz, Olympia, Stachelbeeri, Giftschnaigge, Central Club Basel, Schwoobekäfer, Pfluderi, Lälli, Gryysel, Seibi (mit den Mysli und der Jungen Garde).



Neben ihnen tragen auch folgende Cliquen zu einem gelungenen Drummeli bei:

Die Aagfrässene, Barbara-Club, Basler Bebbi Basel, Dupf-Club Basel, Muggedätscher, Negro-Rhygass, Rätz-Clique, Rootsheere-Clique, Verschnuuffer.



Fehlt noch eine Nummer: Die geheimnisvolle „Wild Card“. Dieses Geheimnis wird am Montag, 29. Januar um halb zwölf Uhr gelüftet.

Und dann kann man beinahe schon die Stunden runterzählen bis zur Premiere am Samstag...

Wer noch ein Ticket braucht... hier hats:

www.drummeli.ch/tickets