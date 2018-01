Die «Seibi United» wollen 2018 musikalisch und visuell hochstehend auftreten

Barfi.ch: Wie würdest Du Deine Clique beschreiben? Was ist für Euch charakteristisch?

Michi Gass (Drummeli-Verantwortlicher): Wenns auf den Seibi Stamm bezogen sein soll. Ein junger, energiegeladener Haufen «Vordrääbler», «Pfyffer» und «Dambuure», die Wert auf gute Fasnachtsmusik legen und immer für eine Party zu haben sind.



Was gibt es für eine Anekdote aus Eurer Drummeli-Geschichte?

Eine, die mir persönlich als «Dambuur» besonders in Erinnerung geblieben ist, war wohl, als vor vier Jahren einem meiner Cliquen-Kumpels auf der Bühne das Fell gerissen ist und durch den Verlust der Spannung die Trommel auf den Boden knallte. Wir spielten damals das «Fritzli», das uns musikalisch einiges abverlangte. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mir die Trommel von hinten an die Beine rollte und ich spürte, wie die ganze Gruppe vor lauter Lachen verdrücken am Zittern war. Glücklicherweise waren wir im Marsch bereits so gefestigt, dass wir sogar nach einigen Bieren und integriertem Dauerlachen den Marsch noch gut zu Ende brachten.

Umso schöner, dass wir die Szene auf Video haben und Euch selber an dem wunderbaren Moment teilhaben lassen können:

Weshalb sollte man das Drummeli 2018 nicht verpassen?

Nach einem grandiosen Drummeli 2017, darf man grosse Erwartungen an die Ausgabe 2018 haben. Wir freuen uns vor allem auf den gemeinsamen Auftritt mit unserer Jungen Garde.



Was kannst du über euren Drummeli-Auftritt 2018 schon sagen?

Speziell wird sicher sein, dass alle Sektionen der Seibi vertreten sein werden, sozusagen ein Seibi United Auftritt. Durch die Wahl eines Repertoire-Marschs nehmen auch einige Mitglieder der Alten Garde die Chance war, nochmals auf der Drummeli-Bühne stehen zu können.

Ansonsten wird es wie immer bei der Seibi eine Mischung zwischen musikalisch hochstehender Fasnachtsmusik und einem (hoffentlich) gelungene visuellen Auftritt. Lasst Euch überraschen!

