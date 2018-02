Fasnachtsdangg 2018

D Räppli hinterleen e Spuur.

Daas isch also Wältkultuur.

D Räppli schloofe in dr Nacht.

Zerscht gseesch du d Ladärnepracht.

Und am Vieri Punggt – nit knapp

lesche d IWB s Liecht ab.

D Räppli dien dr Cortège prääge.

Dert gits mängge Räpplisääge,

denn dr Waggis findets digg

und er schwäbt im Räppligligg.

Wenn drnoo no d Gugge schränze

dien grad syni Auge glänze

und au s Pfyffe heert er guet,

wells drnääbe ruesse duet.

Hälfe dien is jederzyt

d Sanideet und d Fyrweerlyt.

D Bolizei duet alles glette

mit Yfäädler und Kadette.

Pletzlig muesch dä Räpplisääge

tonnewys go zämmefääge.

Kuum schiggt s Baudep syni Lyt,

sinn die Stroosse scho sowyt.

Goosch dur d Stadt, no froogsch du di,

isch do wirgglig Fasnacht gsi?

Die, wo hälfe, dien is gfalle.

Danggscheen saage mir drum alle.

Bis im Nynzää nimmsch e Schlugg,

noo isch d Wältkultuur scho zrugg.