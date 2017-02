Impressionen und Stimmen vom Drummeli 2017

Barfi.ch hat in den vergangenen Monaten Schauspieler, Guggen, Bängg und Clique fürs Drummeli 2017 vorgestellt. Das letzte Wort haben drei Schauspieler selber. Mit einem Augenzwinkern, witzig, ein bisschen schräg und durchaus selbstironisch laden sie ein, das Drummeli zu besuchen und selber schauen, was auf den Brettern des Musical-Theaters abgehen wird. Klassischen Fasnachtshumor bieten und dabei Tradition mit neuen Ideen verbinden - so will das Drummeliteam das Publikum begeistern.

Wir wünschen schon jetzt gute Unterhaltung!