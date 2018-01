Wir lüften das Geheimnis der Drummeli-Wildcard: Piccolo und Stepptanz - «D Fasnacht danzt»

Am Drummeli 2018 werden Jugendliche vom Piccolo-Ensemble Basel und vom „tanzwerk“ gemeinsam mit Pfeifen und Stepptanz die Fasnacht zum Tanzen bringen.

Wir haben das Leitungsteam darüber befragt und gebeten, sich selber vorzustellen.



Thierry Moosbrugger: Gérald, Sabine, wie kamen Eure Gruppierungen zustande?



Gérald Prétôt: Das Piccolo-Ensemble der Knaben- und Mädchenmusik Basel wurde von Urs Gehrig und mir im Hinblick auf die Swiss Junior Drum Show 2015 zusammengestellt, um neben den Angeboten, welche für Tambouren existieren, auch jugendlichen Pfeifern eine Plattform zu bieten, wo sie sich zusätzlich zum Cliquen-Engagement musikalisch ausleben können. Die Ensembles sind nun seit April 2017 Teil der KMB.



Sabine Freuler: Die «tanzwerk Basel» Junioren-Formation habe ich gegründet, damit Jugendliche im Stepptanz gefördert werden können. Die Jugendlichen sind sehr aktiv mit Auftritten, Projekten und Meisterschaften.



Wie kam es dazu, dass Ihr Euch für die Drummeli-Wildcard beworben habt?



Prétôt: Als wir von der Idee des Comités erfuhren, war uns klar: da wollen wir mitmachen; diese Möglichkeit möchten wir unsern Gruppen bieten.



Wie kam es zu diesem Cross-Over von Piccolo und Stepptanz?



Freuler: Ein erstes Zusammentreffen fand an der Swiss Junior Drum Show 2016 statt, zu welchem beide Gruppen eingeladen waren. In kurzer Zeit erarbeiteten wir eine feine, kleine Nummer, welche sehr viel Spass machte und auch gut beim Publikum ankam. Tanz und Musik waren schon immer eine wunderbare Kombination. Das gilt für die Fasnachtsmusik und den sehr perkussiven Stepptanz umso mehr.

Spannend ist besonders aus diesen zwei Teilen ein ganzes zusammenzufügen und damit auch etwas Neues zu zeigen.



Was wollt Ihr von Eurem Auftritt schon preisgeben?



Freuler: Nur so viel; wir freuen uns sehr darauf und es wird einiges los sein auf der wunderbaren Bühne des Musical Theaters.



Was war beim Proben die grösste Herausforderung?



Prétôt: Für die Piccolo-Spieler ist neu, sich zum Musizieren auch noch zu bewegen, zumal sie doch musikalisch schon einiges zu tun haben…

Für über dreissig Beteiligte, die fast ständig in Bewegung sind, wird die grosszügige Bühne schnell kleiner als man denkt. Geeignete Probelokale für eine solche Formation waren auch anfangs nicht ganz einfach zu finden.



Woher kommen Eure Jugendlichen?



Prétôt: Die Piccolospieler und Tambouren kommen aus zehn verschiedenen Cliquen. Wir konnten dabei das KMB-Piccolo-Ensemble noch mit einigen Freunden ergänzen.



Freuler: Die «tanzwerk Basel» Junioren steppen und üben schon viele Jahre zusammen und einige von ihnen sind auch solistisch tätig. Für das Drummeli wurde die Formation mit unserer Elitegruppe vergrössert.



Worauf freut Ihr Euch am meisten beim Drummeli?



Prétôt: Wir freuen uns ganz besonders auf die lachenden Gesichter der Teilnehmer und die Freude des Publikums, das hoffentlich ebenso begeistert sein wird, wie wir es jetzt schon sind, denn wir freuen uns bereits auf und über jede der intensiven Proben.



Das Leitungsteam:

, leidenschaftliche Stepptanz– und Musiklehrerin, Gründerin und Leiterin vom «tanzwerk Basel», ist in einer Fasnächtlerfamilie gross geworden und hat schon als Kind viele Instrumente gespielt, getanzt und gesungen. Bevor sie ihre eigene Schule gründete, hatte sie viele Jahre Kinder in Musik und Bewegung, im Chor und im Instrumentalspiel unterrichtet.