Barfitrophy: Die beste Glacé von Basel

Eiscafé Acero

Rheingasse 13, 4058 Basel

#Bug invasion at Rheingasse! #Basel #Cafe Ein Beitrag geteilt von Erhan (@erhanerol) am 17. Okt 2016 um 7:29 Uhr

Überkommt Sie beim Flanieren an der Rheinpromenade manchmal auch die Lust auf ein feines Glacé? Dann sollten Sie unbedingt Mal ins Eiscafé Acero gehen, der «Place to be» für erfahrene Rhein-Geniesser. Nur eine Querstrasse von der Promande entfernt, in der Rheingasse, findet man alles, was das (Glacé-)Herz begehrt. Das Eiscafé im Kleinbasel macht die Glacé gleich selbst nach italienischen Original-Rezepten. Dazu haben Sie ein täglich wechselndes Angebot an weiteren anderen Leckereien. Das Höfli lädt dazu ein, seine Glacé gleich vor Ort in der Sonne zu geniessen.

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen

Dienstag – Samstag: 11 – 22 Uhr

Sonntag: 11 20 Uhr

Eisuru Gelato

In der Markthalle

Ein Beitrag geteilt von EISURU Gelato (@eisurugelato) am 3. Feb 2017 um 6:53 Uhr

Alle Schlemmer, die etwas auf sich halten, kennen die Markthalle mit ihrem riesigen Angebot. Es scheint fast unmöglich, alles auszuprobieren, doch einen Stand möchten wir Ihnen ans Herz legen: Der Eisuru Gelato-Stand. Dieser überzeugt mit traditionellen und überraschenden Geschmackssorten, welche die natürlich selbst hergestellt werden.

Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag: Geschlossen

Mittwoch: 12 – 15 Uhr

Donnerstag: 12 – 21 Uhr

Freitag: 12 – 22 Uhr

Samstag: 12 – 22 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Auch wenn sich die Sonne dieses Wochenende wieder hinter den Wolken versteckt, die Temperaturen werden bleiben sommerlich warmhoch bleiben. Und ganz ehrlich: Eigentlich ist doch immer Glacé-Wetter, oder? E’Guete!