Beheizt und eingeflogen: Früchte und Gemüse belasten Klimabilanz

Die ETH Zürich hat in einer Studie 25 Gemüse- und Früchtesorten aus den wichtigsten Importländern der Schweiz auf ihre Klimabilanz hin untersucht. Fazit der Studie: Nicht so sehr die Jahreszeit oder die regionale Herkunft, sondern die Produktionsart und das Transportmittel sind entscheidend. Mit Gas oder Erdöl beheizte Gewächshäuser und Flugtransporte schneiden durchwegs schlecht ab. Gemüse und Früchte hingegen, die in hocheffizienten Anlagen, beheizt mit erneuerbarer Energie und unter minimalem Einsatz von Wasser, Dünger und Pestiziden heranreifen, belasten das Klima deutlich weniger. Oft stammen diese Produkte nicht aus heimischer Produktion, sondern werden aus verschiedenen Herkunftsländern importiert. «Regional und saisonal ist somit nicht immer am klimafreundlichsten», erklärt dazu Damian Oettli, Leiter Konsum & Wirtschaft beim WWF Schweiz.

Klimabilanz: Heizung und Transport entscheiden

1 Kilo Grünspargel aus der Schweiz oder Deutschland belastet das Klima umgerechnet mit knapp 1 Kilo CO2. Dieselbe Menge Grünspargel aus Spanien, mit dem Lastwagen transportiert, bringt es auf 1,5 Kilo CO2. Stammt der Grünspargel aber aus Peru und wird geflogen, so schlägt er mit 15 Kilo CO2 zu Buche. Ähnlich bei chilenischen Avocados: Mit dem Schiff transportiert bringt es 1 Kilo auf 0,6, geflogen jedoch auf 13 Kilo CO2. Auch Gewächshäuser belasten das Klima: Im Winter verursacht ein Kilo sonnengereifter Tomaten aus Spanien rund 0,5 Kilo CO2, jene aus dem fossil beheizten Schweizer Gewächshaus im Mai 10 Mal mehr. Erst wenn das Wetter auch in der Schweiz für Tomaten warm genug ist und beheizte Gewächshäuser nicht mehr notwendig sind, ist der Kauf empfehlenswert. Das ist jeweils ca. ab Juni der Fall.