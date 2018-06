Bei Hitze warmen Pfefferminztee trinken

Der Basler Mixologe Martin Bornemann konnte beim diesjährigen Finale der Made in GSA Competition am 28. Mai in der Gekko Bar in Frankfurt am Main mit seinem Longdrink "Aureum" die Jury überzeugen und sicherte sich und Appenzeller Alpenbitter als Partner der wichtigsten markenübergreifenden Cocktailcompetition im deutschsprachigen Raum den ersten Platz. Und zudem gewann er auch in Sonderkategorien "Limonaden & Filler" sowie "Likör & Wermut".