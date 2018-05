Bester Roséwein 2018

Die New Yorker Online-Plattform Vinepair lud zu einer umfassenden Verkostung von Roséweinen ein und veröffentliche Anfang Mai die Liste der Top 25 Roséweine. Darunter finden sich allein zwölf Roséweine aus der Provence und Südfrankreich und belegen hiermit erneut die Attraktivität der berühmten Provence-Roséweine.

La Chapelle Gordonne Rosé 2016 setzte sich gegen die namhafte internationale Konkurrenz mit der Bewertung "Really good wine!" durch und wurde auf Platz 1 gewählt. Die Verkoster sehen in dem Rosé den perfekten Menü-Begleiter mit Alterungspotential. "La Chapelle Gordonne ist unsere erste Wahl für den Sommer 2018", so das Urteil.

Die besondere Qualität des Rosés wird unter anderem durch die besondere Lage der Weinberge von Château La Gordonne beeinflusst, die an den Schieferhängern der Provence liegen. Die Ernte der von Hand gelesenen Trauben erfolgt ausschließlich in der Nacht, was die Qualität des Weins begünstigt. Das Ergebnis sind außergewöhnlich klare, strahlende Weine, mit intensivem Duft und Aroma für den perfekten Trinkgenuss.

Die TOP 12 Roses:

1. LA CHAPELLE GORDONNE, FRANCE, 2017

2. JEAN-LUC COLOMBO LA DAME DU ROUET, FRANCE, 2017

3. AMEZTOI 'RUBENTIS' ROSADO TXAKOLINA, SPAIN, 2017

4. PASCAL JOLIVET SANCERRE ROSÉ, FRANCE, 2017

5. CHANNING DAUGHTERS ROSATO DI CABERNET FRANC, NEW YORK, 2017

6. ZOE ROSÉ, GREECE, 2017

7. PURSUED BY BEAR 'BLUSHING BEAR' ROSÉ, WASHINGTON, 2017

8. DOMAINE SAINT ANDRIEU L'ORATOIRE DE SAINT ANDRIEU, FRANCE, 2017

9. CHATEAU GASSIER 'ESPRIT GASSIER' ROSÉ, FRANCE, 2017

10. J. VIDAL-FLEURY CÔTES DU RHÔNE ROSÉ, FRANCE, 2017

11. BONNY DOON VINEYARD VIN GRIS DE CIGARE ROSÉ, CALIFORNIA, 2016

12. DOMAINES OTT CHATEAU ROMASSAN BANDOL ROSÉ, FRANCE, 2017