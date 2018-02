Bierabsatz in Deutschland 2017 deutlich gesunken

10. Motel One am Berliner Alexanderplatz eröffnet

Motel One hat unter dem Design-Motto "Fashion meets Street Art" sein zehntes Berliner Haus direkt am Alexanderplatz eröffnet. In Lobby, One Lounge und den 708 Zimmern des neuen Motel One Berlin-Alexanderplatz wird die bunte und unkonventionelle Seite der Hauptstadt erlebbar.