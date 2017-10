Crowdfunding Contest Food 2017: 11 Start-ups nehmen teil

Der "Crowdfunding Contest Food 2017" soll innovative Start-ups finanziell unterstützen und gute Geschäftsideen bekannt machen. Gefördert werden 11 Start-ups aus den Bereichen Food and Beverage im Wettbewerb.

Beim Crowdfunding geht es darum, Unterstützer für die Realisierung des eigenen Projekts zu finden. Der Crowdfunding Contest Food geht noch einen Schritt weiter: Nicht das Start-up mit der höchsten anvisierten Crowdundingsumme gewinnt, sondern das mit den meisten Unterstützern.

Bis zum 10. September hatten innovative Start-ups die Möglichkeit, sich für den Contest zu bewerben. Die 11 von der Jury ausgewählten BewerberInnen starteten am 16. Oktober in die Finanzierungsphase des Wettbewerbs, bei der es darum geht, die angepeilte Fundingsumme via Crowdfinding zu erreichen.

Die Start-ups, die bis zum 10. November ihr Fundingziel erreicht und die meisten Unterstützer für ihr Projekt haben, dürfen sich über einen der drei Finanzierungszuschüsse in Höhe von 4.000, 3.000 und 1.000 Euro freuen. Der erste Platz bekommt zudem einen kostenlosen Messestand auf der Food & Life in München vom 29.11. bis zum 03.12.2017. Ein Sonderpreis im Wert von 1.000 Euro geht an ein besonders innovatives Projekt aus dem Teilnehmerkreis des Wettbewerbs. Die SiegerInnen des Contests dürfen im Rahmen eines Foodblogger-Treffens an der Food & Life ihre Projekte vorstellen und werden in einem feierlichen Rahmen geehrt.

Der Wettbewerb wird auf einer eigenen Projektseite ausführlich beschrieben. Der Contest selbst findet auf der Plattform Startnext statt.

