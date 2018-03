Das Basler Gastronomieverzeichnis gibt es jetzt in neuem Gewand

Coca-Cola will erstmals alkoholisches Getränk auf den Markt bringen

Der US-Getränkeriese Coca-Cola will erstmals in der 125-jährigen Geschichte ein alkoholisches Getränk lancieren. Das neue Getränk soll in Japan angeboten werden, teilte der für das Land zuständige Unternehmensvertreter auf der Internetseite des Konzerns mit.