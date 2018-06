Das Gustofestival Basel wird weiter ausgebaut

Hinzu kommen Partnerschaften mit dem Gasthof «Zum goldenen Sternen» und dem Restaurant «Schützenhaus», ebenfalls Basler Betriebe der Fine to Dine Gruppe. Das Gustofestival 2018 in Basel findet vom 6. bis 8. Juli 2018 unter dem Motto «fuego y pasión» statt.

Zu Besuch in Basel ist die Parrilla «Don Julio», eines der bekanntesten Steakhäuser Lateinamerikas. In der Wertung der San Pellegrino Latin America’s 50 best Restaurants 2017 wird das Gastronomiekonzept aus Buenos Aires mit dem 13. Platz bewertet. In diesem Jahr belegt das Lokal sogar den 55. Platz auf der Liste der besten Restaurants der Welt.

Guido Tassi, der junge Spitzenkoch und Executive Chef der Parrila «Don Julio», kreiert zusammen mit den Küchenchefs Guy Wallyn (Weiherschloss), Johannes Dilger (Gasthof zum Goldenen Sternen) und Gilles Brunin (Schützenhaus Basel) jeweils ein mehrgängiges Menu. Die Events im Weiherschloss und im Goldenen Sternen präsentieren sich im Stil eines «Argentina Fine Dining», wo ein geschmackvoller Fleisch-Hauptgang als Protagonist glänzt.

Sonntags wird in Argentinien gegrillt - und ebenso im Schützenhaus! Beim «Asado», einem typisch argentinischen Gourmet-Festmahl, das traditionell am offenen Feuer zubereitet wird, erleben die Besucher die Faszination des argentinischen Lebensstils.

Verantwortlich für das Feuer und die Glut ist der bekannteste Grillmeister Lateinamerikas. Sotelo Bienvenido (Pepe) arbeitet seit 18 Jahren im «Don Julio» und bereitet den Asado eigenhändig zu.