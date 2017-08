Das St. Moritzer "Kulm" ist das Hotel des Jahres 2018

Jenny und Heinz Hunkeler schafften das "Double", wie Gault Millau am Montag mitteilte. Die Hunkelers seien die einzigen, die den Titel "Hotel des Jahres bereits" zum zweiten Mal in Empfang nehmen könnten. Ein erstes Mal hatten sie sich die Auszeichnung mit dem Hotel "Kronenhof" in Pontresina geholt.

Das neu ausgezeichnete Fünf Sterne-Haus "Kulm" ist laut Gault Millau ein riesiges Haus mit 172 Zimmern und Suiten. Dazu kommen ein Service der Extraklasse sowie ein Restaurantangebot, das Starchefs anlockt und keine Wünsche offen lässt.

Markenzeichen Freundlichkeit

Das eigentliche Markenzeichen des Hauses ist gemäss Gault Millau-Chef Urs Heller "die unglaubliche Freundlichkeit der Mitarbeiter". Der Empfang sei herzlich und die Concierge-Loge hervorragend besetzt.

Schon am Frühstücksbuffet gut gelaunt und freundlich lächelnd seien die flinken Servicemitarbeiterinnen. Und Gault Millau kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Die Mitarbeiterinnen auf den Etagen übertreffen alles, was man selbst in einem Fünfsterne-Hotel erwartet. Ganz grosse Klasse. Benchmark für das ganze Land!"

Gelobt werden weiter die Angebote für Wellness und Sport. Der Spa sei eine Oase der Ruhe und riesig. Im Fitnesscenter stünden die modernsten Geräte, Golfer könnten auf einem hoteleigenen Platz die Bälle schlagen, und im Winter fahre ein Shuttleservice die Gäste zu den Bergbahnen.