Dormero Hotels: Michael Käfer übernimmt Vorsitz

Er löst damit nach drei erfolgreichen Jahren Christian Greiner ab: "Ich bedanke mich für die tolle Zeit und bin Stolz, den Weg von DORMERO zu einer der erfolgreichsten Hotelgruppen in Deutschland mit unterstützt zu haben. Leider erlaubt mir mein Engagement in der Mode keine weiteren zeitlichen Ressourcen, um den nun geforderten zeitlichen Anforderungen Rechnung zu tragen - ich wünsche meinen Kollegen und der Geschäftsführung alles Gute".

Mit Michael Käfer übernimmt nun ein echtes F&B Urgestein den Vorsitz des höchsten Gremiums. "Meine Geschäftsführung und ich sind sehr stolz, dass Herr Käfer nach drei Jahren als Stellvertreter nun an die Spitze unserer Firma rückt; in den nächsten 2 Jahren wird sich DORMERO von den aktuell 18 Hotels auf dann wohl 35 verdoppeln, hier ist sein Rat und seine Expertise unbezahlbar", so Vorstand Marcus Maximilian Wöhrl.

Bild: ©Krinzl (Wikimedia Commons)

Michael Käfer freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir sind mit DORMERO noch lange nicht am Ziel, diese Marke und dieses Team hat eine Vision und ich werde alles dafür tun, dieses junge Team weiter mit meinen Erfahrungen nach vorne zu bringen".

Der neue Aufsichtsrat wird ergänzt als Stellvertretung durch den Marketing und Vertriebsexperten Christian Drewes und die von der INTRO entsandte Anke Heesel.

DORMERO übernimmt zum 1. September 2018 das ­­Traditionshaus Räter Park in Kirchheim bei München. Damit eröffnet DORMERO das 5. Hotel in Bayern mit einem strategisch klugen Standort in der Nähe der Messe München.

