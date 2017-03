Erste Länder stoppen Fleischimporte aus Brasilien nach Skandal

Kochshow «Schudel on the Rocks» geht in die zweite RundeZürich, 20. März 2017. René Schudel geht mit seiner Musiker-Kochshow be- reits in die zweite Runde: Ab dem 5. April 2017 rockt er wieder die Küche. Unter seinen Gästen ist auch The Voice of Germany-Star Marc Amacher. Das Berner Oberländer-Duo habe sich in der Küche gegenseitig bestens ergänzt, meinen die beiden.