Excellence Gourmetfestival ’17 zwischen Strassburg und Basel

Die Altmeister der Kochgilde & die besten Schweizer Jungköche

Auch dieses Jahr stehen wieder renommierte Chefs in der Excellence-Bordküche – klingende Namen in den Ohren von Feinschmeckern und Kritikern. Sie sind nicht wegzudenken aus der Welt der Schweizer Kochgilde. Neben ihnen repräsentieren die talentiertesten Schweizer Nachwuchsköche die Neue Küche der Schweiz. Sie haben in ihren jungen Jahren schon Erstaunliches erreicht und bringen ihre Leidenschaft und Kreativität ans Excellence Gourmetfestival.

Der Blick in die Kochtöpfe

Mit unseren Meisterköchen stehen zugleich interessante Persönlichkeiten am Herd. Über sie werden Sie einiges erfahren, denn es gibt viel zu erzählen über die Art der Zubereitung, die Philosophie des Kochens und die Lebensläufe unserer Küchenchefs. Unsere Conférenciers begleiten Sie durch den Gala-Abend am Gourmetfestival.

Reisedaten: 31. Oktober - 1. November 2017