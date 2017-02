Exportrekord für Weine und Spirituosen aus Frankreich

St. Galler trinken schweizweit am meisten Kaffee auswärts

Kaffee in seinen verschiedenen Varianten ist in der Schweiz äusserst beliebt. Pro Tag werden über 4,5 Millionen Kaffees unterwegs und am Arbeitsplatz getrunken. Dies hat Selecta, der Schweizer Marktführer bei den Kaffeeautomaten, errechnet.