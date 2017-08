Finalisten beim Wettbewerb Patissier des Jahres stehen fest - darunter auch zwei Basler

Aus über 250 eingegangen Bewerbungen aus der gesamten D-A-CH-Region haben sie bei den Vorfinalen die Fachjury mit ihren innovativen Kreationen überzeugt und treten am 8. Oktober 2017 auf der weltweit größten Fachmesse für Food und Beverage, Anuga, in Köln gegeneinander an.

Am 8. Oktober ist es soweit, die zweite Auflage von Patissier des Jahres geht nach zwei erfolgreichen Jahren in die letzte Runde und feiert mit dem Finale auf der Anuga in Köln ihren Höhepunkt. Viele emotionale und aufregende Momente haben uns die letzten vierundzwanzig Monaten begleitet, Freudentränen, Jubelschreie und fassungslose Teilnehmer bleiben uns stets in Erinnerung. "Wir sind sehr stolz auf alle Teilnehmer beim Patissier des Jahres. Es ist toll zu sehen wie viel Emotion und Leidenschaft in diesem Beruf steckt und freuen uns durch unseren Wettbewerb, den Patissiers eine Bühne bieten und das Wir-Gefühl stärken zu können.", so die Geschäftsführerin des Wettbewerbs in der D-A-CH Region, Nuria Roig de Puig.

Bevor jedoch der süsse Zauber des Patissier des Jahres erst einmal vorbei ist, müssen die Finalisten noch einmal alles geben. Wie bereits in den Vorfinalrunden besteht die Aufgabe darin, in fünf Stunden ein Freestyle-Dessert, eine Praline und das Dreikomponenten Dessert bestehend aus Pumpernickel, Preiselbeere und Frischkäse zu zubereiten.

Diese acht Spitzenkandidaten qualifizierten sich für das Finale:

Mike Kainz

Chef de Partie Patisserie, Grand Hotel Les Trois Rois, Brasserie, Basel (CH)

Yoshiko Sato

Patissière, Tavero AG, Basel (CH)

André Siedl

Chef Patissier, Ecco**, Zürich (CH)

Stephan Haupt

Küchenchef, Scharff´s Schlossweinstube*, Heidelberg (DE)

Alexander Huber

Chef Patissier, Alte Vogtei, Köngen (DE)

Nico Kuckenburg

Chef Patissier, Hotel Restaurant Ole Deele*, Burgwedel (DE)

André Siebertz

Chef Patissier, Hotel Clostermanns Hof, Niederkassel-Uckendorf (DE)

Martin Studeny

Geschäftsführer und Patissier, M Passione Patisserie & Confiserie, Salzburg (A)

Auch beim Finale wird eine internationale Fachjury unter dem Vorsitz des Präsidenten Pierre Lingelser (Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach***, Baiersbronn) die Leistungen der Finalisten bewerten. Neben dem kulinarischen Revolutionär Martin Lippo aus Spanien (Vakuum, Barcelona, ES), werden auch Patissiergrößen wie Bernd Siefert (Weltmeister Café Siefert, Michelstadt), Matthias Mittermeier (Pfersich Trend-Forum, Neu-Ulm), Dennis Ilies (The Table***, Hamburg), Andy Vorbusch (The Dolder Grand, Zürich) und Gastrokritiker Wolfgang Fassbender die ausgefallenen Kreationen beurteilen und den Sieger küren.

Insgesamt werden begehrte Preisgelder in Höhe von 3.000 Euro vergeben und es locken attraktive Sonderpreise der Sponsoren und der Publikumspreis von Rama Cremefine. Mit dem renommierten Titel steht dem Sieger ein großer Karrieresprung in Aussicht.

