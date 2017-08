Fipronil-Skandal weitet sich aus - EU-Agrarminister debattieren

Der Skandal um das in Eiern nachgewiesene Pestizid Fipronil schlägt weiter hohe Wellen. Bis Freitag wurden bereits in der Schweiz, in 18 EU-Ländern sowie im Libanon und in Hongkong Fipronil-Funde in Eiern und Ei-Produkten bekannt. Funde in Südkorea sollen ohne Bezug zu den Fällen in Europa sein.