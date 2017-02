FoodYoung revolutioniert herkömmliches Fastfood mit Qibi

FoodYoung ist ein innovatives Schweizer Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Lebensmittelindustrie widmet. Dies mittels der Unterstützung von, und Investments in junge Start-ups, die natürliches und leckeres Essen anbieten. FoodYoung möchte die Entwicklung von Esswahren fördern, die Geschmack und Verbraucherfreundlichkeit gross schreiben, und gleichzeitig auch die Langzeit-Gesundheit der Konsumenten fördern und die ökologische Nachhaltigkeit unterstützen, indem nur unschädliche und natürliche Zutaten verwendet werden.

Das Restaurant Qibi ermöglicht ein gesundes und geschmackvolles Essens-Erlebnis. Die Mahlzeiten mit ausschliesslich lokal produzierten Zutaten können entweder in den Lokalen in Genf oder per Online-Bestellung genossen werden. Die Firma verbindet Geschmack mit Geschäftssinn, denn die Gründer bringen sowohl Erfahrung in der Michelin Küche als auch aus dem Tech Venture Capital mit.

Ein neues Portfolio-Unternehmen von FoodYoung

FoodYoung akquirierte eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Qibi, aber die Partnerschaft geht weit über das finanzielle Verhältnis hinaus. Antoine Comina, Gründer und CEO von Qibi, beschreibt die Zusammenarbeit wie folgt: „Wir haben FoodYoung ausgewählt, da sie deutlich mehr als traditionelle Investoren bieten.“ FoodYoung wird Qibi in vielen verschiedenen Bereichen unterstützen, sei es Markengestaltung und Kommunikation, Ernährungsberatung, Finanzanalyse sowie bei der Business-Planung. Zudem engagieren sie sich auch operativ an der Erweiterung der Auswahl von Pickup-Standorten, einem gemeinsamen Arbeitsbereich und der Rekrutierung von neuen Talenten.

Qibi – die nächste Generation von Fastfood

Abouzar Rahmani, Gründer und CEO von FoodYoung erklärt: „Sowohl FoodYoung als auch Qibi vertreten die gleichen Werte, was ein ausschlaggebender Faktor für die Partnerschaft war“. Beide Unternehmen haben sich der Verbesserung der Ernährung der Gesellschaft verschrieben, indem sie eine qualitativ hochwertige Clean-Food Alternative zum traditionellen Fastfood anbieten. Abouzar Rahmani ist überzeugt, dass Qibi das Potential hat, eine Schlüsselmarke in der Fast-Food-Branche zu werden, nicht nur dank des schmackhaften Essens, sondern auch aufgrund ihrer innovativen Kochmethoden, ihres skalierbaren Geschäftsmodelles und des exzellenten unternehmerischen Teams.