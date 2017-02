Frühstück für den ganzen Tag: Das andere Porridge

«Iss morgens wie ein König, mittags wie ein Bauer und abends wie ein Bettler,» ja, das war einmal. Das moderne Frühstück ist spärlich und besteht aus leichten, knackigen Dingen wie Früchten, Light-Joghurt oder einer Scheibe Knäckebrot mit zwei Blättern Spinat. So wollen es die Schlankheitsgurus. Oh Graus. Mit dem Drang zum morgendlichen Leichtgericht verschwanden einige Klassiker, besonders die englischen fett-triefenden Wurstwaren vom Zmorgenteller. Diesen trauern wir freilich auch nicht nach. Porridge, das süsse Pendant der Insel, verschwand aber damit tragischerweise auch vom Tisch. Ein Fehler!

Zugegeben, der zimtige Brei ist ein Trauerspiel. Er ist grau, pampig und liegt noch nachmittags schwer im Magen. Nicht gerade der Inbegriff eines dynamischen, aktiven Tagesbeginns. Doch dies ist ein schreckliches Missverständnis. Mit einigen, simplen, alle Kulturgrenzen ignorierenden Anpassungen erscheint in minutenschnelle ein adequates, gar nicht mehr breiiges Gericht in der Müslischale.

Weg mit den Flocken

Dass Porridge hauptsächlich aus Haferflocken besteht, ist zwar Tradition, aber keineswegs zwingend. Indem man die Flocken durch türkisches Bulgur ersetzt, ändert sich das ganze Spiel grundsätzlich. Die Zubereitungsweise ist derweil dieselbe: Etwas Bulgur mit einer Stange Zimt und Milch aufkochen bis die Körner al dente sind. Aber wirklich al dente, sonst gibt’s doch wieder Pampe. Aufpassen, das nichts verbrennt. Gesüsst mit etwas Honig oder Ahornsirup ist das schon eine deutliche Verbesserung.

Her mit den leckeren Zutaten

Aber es geht noch mehr: Ein wenig Muskatnuss oder zwei, drei Wachholderbeeren, zu Beginn hinzugefügt, entlocken dem Gericht noch eine weitere geschmackliche Steigerung (die Beeren werden mit der Zimtstange am Ende entfernt). Vor dem Servieren noch ein wenig Zitronenschale drüberraffeln (niemals Saft!) und der Frühling zieht ein. Getrockente oder aufgetaute Beeren, egal welche, oder ein Löffel Fruchtkompott (statt dem Honig) machen die Sache noch sportlicher. Nüsse rein? Auf jeden Fall! Wer es crémiger mag, rührt ganz, ganz am Ende noch ein wenig Vollrahm oder Mascarpone hinzu. Wirklich ganz am Schluss, sonst flockt es unansehlich.

Der Schweregrad kann mit der Milchbasis austariert werden. Halb Milch, halb Wasser für die Light-Variante, Vollrahm und Mascarpone für die schwere Keule. Dazwischen ist alles möglich. Mit Honig gesüsst erreicht der Bulgureintopf auch nie den Zuckerüberschuss eines gekauften Müslis, die nicht selten zu einem Viertel aus Zucker bestehen. Damit ist das Gericht wesentlich sättigender und anhaltender als jede gekaufte Flockenmischung, von der die Verpackung verspricht, sie sei «aktiv» und «fit».

Experimentieren lohnt sich

Porridge gibt es auf der ganzen Welt in unzähligen Variationen, eigentlich könnte man jeden Tag ein vollkommen anderes Porridge zubereiten. Mit Pflaumenkompott und Rosenpfeffer; mit Johannisbeeren und Minze, dafür ohne Zimt. So einfach.

Für ganz verwegene Köche sind sogar salzige Abwandlungen möglich, dann freilich ohne Zimt und Honig: mit Feta, Thymian und eingelegten Tomaten zum Beispiel. Mit angerösteten Senfkörnern, geräucherter Forelle und Salbei; mit Ziegenfrischkäse, süsslich gebackenem Knoblauch und Spinat; und so weiter. Die Milchbasis muss dann entsprechend angepasst werden (mit einer leichten Bouillon und Crème Fraiche vielleicht?). Als Warnung: Ein salziges Porridge ist ungleich schwieriger hinzubekommen als das klassisch-süsse.

Aber ist das Grundprinzip einmal verstanden, improvisiert es sich leicht, praktisch jede Zutat kann, darf und soll ausgewechselt werden. Und das morgendliche Zutaten-Tetris weckt jede Schlafmütze auf. In jedem Fall ist das Ganze fertig, bevor man «englisch breakfast» sagen kann. Soll jetzt noch jemand sagen, Porridge sei langweilig und unsportlich.