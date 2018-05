GSA Finale 2018: Der erste Platz geht an Appenzeller Alpenbitter und Martin Bornemann aus Basel

"Aureum" ist der Name des Sieger-Drinks der diesjährigen Made in GSA Competition von Martin Bornemann und erzählt von der Handelskultur, die einst ferne Güter in die Schweiz brachte und so das Geschmacksprofil und die Genusswelt des Landes nachhaltig geprägt und bereichert haben. Der auf Appenzeller Alpenbitter basierende Longdrink ist demnach eine Hommage an Produkte, die aus dem Schweizer Spirituosenprofil nicht mehr wegzudenken sind. Der Barchef des Baseler Werk 8 und gebürtige Berliner setzte sich mit seiner Komposition aus den 42 Kräutern des Appenzellers, Kirschwasser, Falernum, Zitrone und Tonic gegen mehr als 170 Drinkrezepturen durch und bringt die Goldmedaille nach Basel. Aber nicht nur die Stimmigkeit der Aromen überzeugte die prominente Jury aus Charles Schumann, Gerhard Tsai, Thomas Huhn und Branimir Hrkac. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren auch Verwendbarkeit in der Bar und insbesondere eine gute Geschichte, die den Drink zur eigenen Marke macht.

"Ich freue mich sehr für Martin und finde es toll, dass so viele junge Mixologen mit Appenzeller Alpenbitter kreative und moderne Drinks kreieren. Das zeigt, dass unser Produkt in der Drink- und Cocktailwelt angekommen ist," freut sich der Geschäftsführer von Appenzeller Alpenbitter, Stefan Maegli.

Martin Bornemann darf sich als Erstplatzierter nun über eine Reise zur Athens Bar Show freuen. Da Appenzeller Alpenbitter auch in den beiden Sonderkategorien "Likör & Wermut" und "Limonaden & Filler" gewonnen hat, gibt es für ihn außerdem eine hochwertige Bar Bag von Jende Industries obendrauf. Appenzeller Alpenbitter wird als Partner der Competition auf dem Bar Convent Berlin und dem Mixology BCB Booklet vorgestellt.

Appenzeller Alpenbitter überraschte in der Competition als erfolgreiche Mixingspirituose, die bewährte Klassiker wie Gin, Wermut und Whiskey als Drinkbasis links liegen ließ, denn auffallend viele Bartender, insbesondere aus Berlin und Basel, verwendeten den Alpenbitter. Die hohe Einreichungszahl von Drinks mit Appenzeller Alpenbitter von Berlinern Mixologen kommt nicht von ungefähr: Appenzeller Alpenbitter ist 2017 in der Berliner Barkultur in die Offensive gegangen. Es erfolgte ein reger und kreativer Austausch zwischen den Markenverantwortlichen und den Mixologen der Hauptstadt, die als Trendsetter eine beeinflussende Wirkung auf andere Metropolen ausüben sollen. So soll es Appenzeller Alpenbitter gelingen, sukzessive den deutschen Markt zu erobern und die Kräuterspirituose bundesweit in der Barszene zu etablieren. Das starke Engagement gegenüber Mixologen führte bereits zu einigen Erfolgen in der deutschen Hauptstadt: Workshops, bei denen die vielfältigen Mixabilitymöglichkeiten der Spirituose demonstriert wurden, konnten bereits einflussreiche Berliner Bartender überzeugen und zu einer innovativen Auseinandersetzung mit der Spirituose inspirieren.