Geschütze Herkunftsangabe: Bund startet neuen Anlauf bei Absinth

Milchproduktion ist zum zweiten mal in Folge zurück gegangen

Die Milchproduktion ist in der Schweiz zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. 2016 wurden noch 3'433'975 Tonnen produziert, 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der grösste Rückgang bei der Milchverarbeitung wurde in der Käseproduktion festgestellt.