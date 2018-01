Im Wallis wird wegen möglichen Betrugs mit AOC-Weinen ermittelt

Mit dem Great BMW Gourmet Finale im Suvretta House endete am Samstagabend das 25. St. Moritz Gourmet Festival. An der Jubiläumsausgabe mit neun internationalen Starchefs konnten in den zurückliegenden neun Tagen insgesamt 4500 Feinschmecker aus aller Welt im Oberengadin begrüsst werden. Die Festival-Organisatoren ziehen eine erste positive Bilanz zum neuen Festivalkonzept.