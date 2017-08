Kulm Hotel St. Moritz engagiert Tim Raue

Die besten unter den besten: Das Kulm Hotel St. Moritz darf sich in diesem Jahr über den begehrten Preis der Schweizer Hotellerie "Hotel des Jahres 2018" freuen. Zum elften Mal in Folge vergaben die Schweizer Uhrenmanufaktur Carl F. Bucherer und GaultMillau Schweiz den prestigeträchtigen Titel. Die Auszeichnung ist ein Aushängeschild der Hotellerie, mit dem sich nur die besten Hotels schmücken können.

Ausschlaggebend für die Jury von GaultMillau waren unter anderem die kompromisslose Qualität, höchste Standards, unvergleichlicher Service, Freundlichkeit der Mitarbeiter und das beeindruckende Design des Schweizer Traditionshauses. Zudem blickt das Kulm Hotel St. Moritz auf eine lange Geschichte zurück und gilt als Wiege des Wintertourismus im Engadin. Stetige Veränderungen wie die Neugestaltung von Zimmern und Suiten im Gebäudeteil Neukulm durch den französischen Stararchitekten Pierre-Yves Rochon 2015 sowie die Wiedereröffnung des historischen Eispavillon im Kulm Park als Kulm Country Club 2016 machen es zu einem Haus am Puls der Zeit.

Hoteldirektor Heinz E. Hunkeler hat besonderen Grund zur Freude. Als erster Hotelier in der Geschichte darf er diesen Award schon zum zweiten Mal in Empfang nehmen. "Es ist mir eine große Ehre, diesen wichtigen Preis erneut verliehen zu bekommen und ich freue mich sehr. Die Auszeichnung zum Hotel des Jahres ist für uns der Oscar der Hotellerie. Wie schon 2009 bei der Vergabe an das Grand Hotel Kronenhof ist er eine einzigartige Bestätigung für die Exzellenz unseres Hauses, leidenschaftliche Arbeit, Engagement und hochklassigen Service. Mit dem Kulm Hotel wird die Grandhotellerie in ein neues Zeitalter befördert. Unser ständiges Bestreben, Innovation, Tradition und zeitgenössischen Luxus miteinander erfolgreich zu verbinden wird mit diesem Preis besonders geehrt", so Heinz E. Hunkeler.

Kulinarischer Neuzugang der Extraklasse

Das Kulm Hotel St. Moritz startet in diesem Jahr mit dem deutschen Spitzenkoch Tim Raue in die neue Wintersaison 2017/2018. Der gebürtige Berliner ist bekannt für sein Talent im Umgang mit Aromen, seine Kompromisslosigkeit in Punkto Qualität, seinen Ehrgeiz und seine Intuition für erfolgreiche Konzepte. In den vergangenen Jahren hat ihn das zu einem der führenden Köche der deutschen Kulinarikelite gemacht. 19 GaultMillau Punkte und zwei Michelin Sterne zeichnen sein Restaurant Tim Raue in Berlin Kreuzberg aus.

Tim Raue. Bild: Gourmetwelten Das Magazin

Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Kulm Hotel St. Moritz und die Neuausrichtung des Gourmetrestaurants "The K" läuten nun ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Starkochs ein. Das neue Konzept im Stile eines Pop-up-Restaurants trägt seine Handschrift. Für die Umsetzung vor Ort zeichnen sein langjähriger Küchenchef Christian Singer sowie die beiden Sous Chefs Christopher Wecker und Lion Schirmer ab Anfang Dezember verantwortlich.

Raue selbst wird an ausgewählten Terminen persönlich im Restaurant sein. "Ich durfte bereits zwei Mal beim St. Moritz Gourmet Festival kochen. Die Dynamik dieses Ortes und seinen Gästen im Winter haben mich extrem begeistert. Kulinarischer Genuss ist dort ein wichtiger Aspekt. Nun die Möglichkeit zu haben, im Hotel des Jahres von GaultMillau ein Pop-up-Restaurant zu realisieren, ist für mich äußerst spannend", so Tim Raue.

Wie gewohnt verzaubert die von dem 43-jährigen Starkoch konzipierte Küche im "The K by Tim Raue" Gäste mit einer aromatischen asiatisch inspirierten Küche. Ausgewählte Weine und eine elegante Atmosphäre in dem mit 40 Plätzen ausgestatteten Restaurant sorgen bei Hotelgästen wie auch externen Besuchern für ein genussreiches Erlebnis.

"Mit Tim Raue wollen wir das "The K" zu einem weiteren Aushängeschild in unserem Haus in Sachen Casual Fine Dining machen. Ganz zwanglos, ohne besondere Etikette und mit einer absoluten Wohlfühlatmosphäre. Seine modernen asiatischen Kompositionen und die jungen, frischen, kreativen Ideen hinter seinem Konzept machen ein Essen im "The K" künftig zu einem großartigen Erlebnis. Schon jetzt begeben sich Gäste im Kulm in den verschiedenen Restaurants auf eine kulinarische Reise durch die feine Geschmackswelt Perus, Italiens, Frankreichs und der Schweiz. Die asiatisch inspirierte Kochkunst von Tim Raue und seinem Team wird für eine noch größere Vielfalt sorgen", sagt Hoteldirektor Heinz E. Hunkeler voller Stolz.

Das Erfolgsrezept des Berliners liegt in der Kombination aus japanischer Perfektion bei der Produktverarbeitung, den einzigartigen Aromen Thailands und der chinesischen Küchenphilosophie. Auf den Tisch kommen ausschließlich Speisen, die Energie und Lebensfreude spenden und den Körper nicht unnötig belasten. Verzichtet wird daher auf Brot, Nudeln, Reis, weißen Zucker und Gluten. Zudem finden ausschließlich laktosefreie Milchprodukte Verwendung.

Gäste lassen sich im "The K by Tim Raue" von kulinarischen Highlights aus der mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Küche des Spitzenkochs verwöhnen. Serviert werden unter anderem Gerichte wie Zander mit Kamebishi Soja, Lauch und Ingwer sowie Wasabi Kaisergranat mit Nuc Mam Sauce, Kalbskamm mit Kürbis, geschmorte Rippe vom Wagyu oder Wolfsbarsch mit thailändischem Wasserspinat und Alba Trüffel. Sie alle stehen sowohl à la carte als auch als sogenannte Ruam Gan Menüs zur Auswahl, bei denen sich Gäste an einem Tisch nach traditionell thailändischer Art die vielfältigen Speisen teilt.

In diesen Städten entstanden auch die französischen Brasserien namens Colette Tim Raue. Und auch das HANAMI by Tim Raue auf der TUI Mein Schiff 3, 4, 5 und 6 sowie das Dragonfly by Tim Raue in Dubai zählen zu seinem Portfolio als kulinarischer Berater.

