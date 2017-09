Mann erleidet Vergiftung nach Einnahme von Aprikosenkern-Extrakt

40 Einzelgrilleure und 20 Teams in den Kategorien Profis und Amateure sahen sich schwierigen, regnerischen Bedingungen gegenüber, als sie sich am Samstag, 9. September, auf dem Berner Waisenhausplatz einfanden, um im Rahmen der Bell BBQ Masters Series ihre Wettkämpfe in Angriff zu nehmen.