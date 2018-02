McDonald's Österreich führt Kellner ein

"2017 war geprägt von massiven Investitionen in das Restaurant- und Küchensystem für kompromisslose Frische und individuelle Optionen, aber auch ein deutlich verbessertes Service mit eigenen Gästebetreuern an hochfrequenten Standorten", zeigt sich Isabelle Kuster, Managing Director von McDonald's Österreich, mit dem abgeschlossenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. "Auch unser Bonusclub myMcDonald's hat sich mit über einer Million Mitgliedern zu einem der beliebtesten Kundenprogramme Österreichs entwickelt. Gemeinsam mit den 45 Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern wollen wir 2018 unsere innovativen Services weiter ausbauen."

Mit Tischservice und McDelivery noch näher am Gast

"Als Österreichs größtes Familienrestaurant arbeiten wir kontinuierlich am Restauranterlebnis selbst. Das neue Tischservice ist dabei ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, ein großartiger Gastgeber zu sein. Gerade Familien, aber auch ältere Menschen oder größere Gruppen können ihren Besuch damit noch entspannter gestalten", so Michael Öhler, als Director Operations für die operativen Prozesse in den Restaurants verantwortlich.

Nach dem erfolgreichen Testbetrieb soll das Tischservice 2018 auf einen Großteil der österreichischen Restaurants ausgerollt werden. Dabei können Gäste ihre Bestellung wie gewohnt am Selbstbedienungs-Terminal oder an der Kasse aufgeben und gleich darauf ihren Sitzplatz wählen. Kurze Zeit später serviert ein McDonald's Mitarbeiter die frisch zubereitete Bestellung am Tablett direkt an den Tisch.

Ebenfalls entspannt darf der Gast im McCafé sein, das sich mittlerweile als generationsübergreifender Treffpunkt von Kaffeeliebhabern etabliert hat: McDonald's Österreich setzt 2018 auf Kaffeequalität und Kuchenvielfalt sowie - auch in der Verantwortung als größter heimischer Arbeitgeber in der Gastronomie - auf die Ausbildung aller McCafé Mitarbeiter zu Baristas. Auch abseits der Restaurants erweitert McDonald's sein Angebot. Das Lieferservice McDelivery wird von den Gästen sehr gut angenommen und erzielte im letzten Jahr zweistellige Wachstumsraten. Im Jahr 2018 soll das McDelivery Angebot in Österreich erweitert werden.

