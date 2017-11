Michelin-Restaurants in New York City: Jean-Georges verliert seine 3 Sterne

Jean-Georges Vongerichten hatte seine 3 Sterne über 10 Jahre durchgehend verteidigt, nun das Aus. Daniel Humm's Eleven Madison Park, Eric Ripert's Le Bernardin, Thomas Keller's Per Se, Masa Takayama's Masa und César Ramirez's Chef's Table at Brooklyn Fare (umgezogen nach Manhattan) halten ihre 3 Sterne.

3 Sterne:

Chef's Table at Brooklyn Fare, Eleven Madison Park, Le Bernardin, Masa, Per Se

2 Sterne:

Aquavit, Aska, Atera, Blanca, Daniel, Jean-Georges (downgraded from three stars), Jungsik, Ko, Marea, The Modern, Ginza Onodera (upgraded from one star)

Der Trend geht hin zu Asia-Restaurants, besonders zu japanischen Restaurants.

