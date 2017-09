Migros lanciert neue Brotgeneration

Für die neue Brotgeneration wurde das Beste aus traditionellem Handwerk mit ausgeklügelter, intelligenter Technologie kombiniert. Dank extrem langen Teigruhezeiten entwickeln die Brote ein ausgeprägtes Aroma und bleiben viel länger frisch. Zudem sind die Brote aus wenigen rein natürlichen Zutaten hergestellt. Mehl, Wasser, Hefe, Salz sind die Hauptzutaten. Auf Allergene wie Nüsse, Eier und Milch wird gänzlich verzichtet. Das Getreide für das Mehl stammt aus nachhaltigem Anbau: Es kommt entweder Bio Getreide oder IPS-Getreide aus der Schweiz zum Einsatz. Verarbeitet wird der Brotteig auf modernsten Anlagen unter Einsatz von intelligenter Technologie. Momentan sind elf Steinofenbrote im Handel und das Sortiment wird kontinuierlich ausgebaut.

Neue Bäckerei für neue Brotgeneration

Für die neue Brotgeneration hat das M-Industrieunternehmen Jowa eigens eine neue moderne Bäckerei errichtet. Diese befindet sich neben der bereits bestehenden regionalen Bäckerei in Gränichen/AG und wurde nach 20-monatiger Bauzeit im März in Betrieb genommen. Mit dem Neubau weitet die Jowa ihre Produktionskapazität für Brot aus, das in den Migros-Filialen direkt beim Kunden fertig gebacken wird.

Nachhaltige Brote

Mit der neuen Brotgeneration wird eine nachhaltige und zukunftsweisende Energieversorgung etabliert. Das Holzheizwerk stellt die kontinuierliche Wärmeversorgung im Alt- und Neubau sicher und deckt gut 60 Prozent des Wärmeenergiebedarfs der gesamten regionalen Bäckerei in Gränichen ab. Für die Energiespitzen kommt weiterhin Erdgas zum Einsatz. 3‘000 Tonnen CO2 sollen pro Jahr eingespart werden. Dies entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch von 566 Vier-Personen-Haushalten pro Jahr.