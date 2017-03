Mit hübschem Gegenüber wollen Menschen anders essen

Das legt eine Untersuchung von Tobias Otterbring nahe, die er im Fachblatt "Food Quality and Preference" veröffentlichte. Der Psychologe von der Universität Karlstad in Schweden hatte in mehreren Experimenten Probanden Bilder von attraktiven und weniger attraktiven Menschen des anderen Geschlechts gezeigt. Anschliessend mussten sie entscheiden, wie viel Geld sie für bestimmte Gerichte und Getränke ausgeben würden.

Otterbring geht davon aus, dass heterosexuelle Menschen Ernährung als eine Art Kommunikationsmittel nutzen: Männer wollen sich im Angesicht einer hübschen Frau tendenziell als wohlhabend und angesehen zeigen. Frauen präsentieren sich beim Anblick eines attraktiven Mannes eher als schön und gesund.