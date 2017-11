Nestlé baut mit Zukauf Kaffeegeschäft in den USA aus

"Wir denken, dass die Marke Chameleon perfekt positioniert ist, um Nestlés Kaffee-Strategie zu unterstützten", lässt sich Paul Grimwood, Chef von Nestlé USA, in einer Mitteilung von Freitag zitieren.

Chameleon mit Sitz im texanischen Austin wurde 2010 gegründet und ist laut Nestlés Angaben Nummer eins mit biologischem kalt gebrautem Kaffee in den USA und einer der drei führenden Anbieter generell für gekühlten Kaffee. Das Angebot des Unternehmens umfasst konsumfertigen kalten Kaffee, Konzentrate oder Bohnenkaffee. Die Produkte sind bei verschiedenen Detailhändlern in den USA erhältlich. Das Segment umfasst laut Nestlé 18 Prozent des Heimkonsum-Kaffeemarkts in den USA. Insgesamt wird dieser auf 2,5 Milliarden Dollar beziffert.

Zum Kaufpreis macht Nestlé keine Angaben.

Bereits Ende September hatte Nestlé die Mehrheit am kalifornischen Kaffeeröster und Fachhändler Blue Bottle Coffee übernommen und damit seine Position im hochpreisigen Kaffeegeschäft gestärkt.