Neu im Frischbrotregal der Migros: Das glutenfreie Quinoa-Brot von aha!

Das Quinoa-Brot ist das Erste im Frischbrotregal der Migros, das auch für Zöliakie-Betroffene 100% sicher ist. Das Brot wird von der Jowa in der komplett glutenfreien Produktionsstätte in Huttwil hergestellt. Die Kunden müssen das Brot nicht – wie sonst bei glutenfreien Broten üblich – aufbacken oder auftoasten, sondern können es sofort geniessen.

Kein Stäubchen konventionelles Mehl darf in die Backstube gelangen. Beim Wareneingang werden Proben genommen, die in einem internen Labor überprüft werden.

Die Kastenform des Brotes wurde ausserdem absichtlich so gewählt, damit es so lange wie möglich seine Feuchte behält. „Unser Anspruch ist es, dass sich unsere glutenfreien Brote gegenüber herkömmlichen in punkto Genuss nicht verstecken müssen. Mit dem neuen Quinoa-Brot ist uns dies gelungen“, sagt Tanja Staub, Produktgruppen Managerin glutenfrei bei der JOWA.

Die Brote werden in einer Form gebacken, damit sie länger frisch und feucht bleiben.

Ein Leben mit Kompromissen

Die Zöliakie (= Glutenintoleranz) ist eine Autoimmunreaktion auf Gluten, einem Protein in verschiedenen Getreidesorten (Weizen, Rogge, Gerste..). In der Schweiz ist ungefähr jede hundertste Person betroffen. Bei Betroffenen führt die Zufuhr von Gluten zu einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Nährstoffe können dadurch schlechter aufgenommen werden. Die Nährstoffdefizite können zu einer Vielzahl von Symptomen und Mangelerscheinungen (zum Beispiel Blutarmut oder Eisenmangel) führen. Wird eine strikt glutenfreie Ernährung eingehalten, ist in der Regel ein beschwerdefreies Leben möglich.