Neues Bikini Island & Mountain Hotel 25hours auf Mallorca

Im Juni ist es soweit. Das mallorquinische Port de Sóller wird um ein ganz besonderes Hotel reicher. Das Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller liegt eingerahmt von Orangenhainen und dem Tramuntana Gebirge. Gypset, relaxte balearische Lebensweise und ein bisschen Hippie-Feeling sind Teil des neuen Rückzugsortes im Nordwesten der Insel. Aus der Feder der Gründer der 25hours Hotels besticht das Hotel durch seine Verbundenheit mit der natürlichen Schönheit Mallorcas, gepaart mit dem gewissen Touch von Luxus, Freiheit und Privatsphäre. Ein Hideaway.

Das Hotel liegt nur einen Steinwurf von Port de Sóller's Strand und malerischer Promenade entfernt. Sei es von hier, vom privaten Balkon oder der Terrasse der 114 Zimmer und Suiten - von jedem Fleckchen aus lässt sich der Blick auf die unvergleichliche Landschaft genießen. Für einen Hauch von San Francisco der 60er sorgt Armin Fischers Design von Dreimeta.

Warme Erdtöne überwiegen in den Zimmern und leiten in den öffentlichen Arealen geschickt in die Open-Air Bereiche und Gärten über. Der übergroße fünfeckige Pool ist mit seinem farbenfrohen Design-Mosaik ein echter Hingucker, während großzügige Tagesbetten unter aufwendig handgearbeiteten Sonnenschirmen zum Verweilen einladen und kalifornisches Hippie-Flair versprühen.

Um die kleinen und schönen Dinge des Lebens geht es im Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller auch beim Thema Essen und Trinken. Keine Geringere als Haya Molcho und ihr Neni Konzept sorgen für entspannte Stunden bei moderner israelisch-internationaler Küche im sympathischen Balagan-Stil.

Der kluge und kreative Kopf hinter dem Barkonzept ist Joerg Meyer - ihm verdanken wir den schon beinahe legendären Gin Basil Smash. Sei es in der geselligen Lynxx Bar und Lobby Lounge oder an den langen Tafeln der Pikkini Bar mit tollem Blick auf die Bucht von Port Sóller; das Bar-Team serviert hausgemachte, orientalische Limonaden von Neni oder kreative Cocktails, gemixt aus lokalen Produkten.

