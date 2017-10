Neues Gastrokonzept aus Basel debütiert Ende Monat

Heimatküche ist voll im Trend und nie waren regionale Produkte so gefragt wie in den letzten Jahren. So erleben auch die Traditionsgerichte von Großmutter eine Renaissance. Wärmende Suppen, deftige Hauptgerichte und die leckersten Nachspeisen gab es immer bei Nonna. Nach dem letzten Trend der Molekularküche geht es nun also in die Richtung, alte und fast vergessene Rezepte wieder neu zu entdecken. Auf der ganzen Welt sind bereits Restaurants auf diesen Zug aufgesprungen und lassen ebendiese Gerichte wieder aufleben.